Plastového odpadu bolo na cintorínoch vo Zvolene menej ako v minulosti

Zvolen 10. novembra (TASR) - O tom, čo je možné triediť a čo už nie, i o prírodne ozdobených hroboch hovorili s ľuďmi vo zvolenských cintorínoch členovia z občianskeho združenia Očami prírody. TASR o tom informovala jeho predsedníčka Denisa Záchenská.



Pripomenula, že reakcie ľudí na cintorínoch na sídliskách v Môťovej a na Zlatom potoku počas Dušičiek dobrovoľníkov potešili. "Pozorovali sme, že záujem o udržateľné spomínanie rastie. Návštevníci prinášali viac prírodných dekorácií a plastového odpadu bolo výrazne menej ako v minulosti," priblížila s tým, že mnohí im aj osobne vyjadrili vďaku a podporu. To podľa nej dodalo združeniu silu chrániť prírodu aj počas Sviatku všetkých svätých.



Ako ďalej uviedla, v množstve plastového odpadu nastala oproti minulým rokom zmena. V roku 2021 to boli viac ako dva plné koše. Vlani jeden a pol, v tomto roku jedna plná nádoba s plastom. Potvrdila, že občania sa zaujímali o celoročné triedenie smetí na cintorínoch. "Vysvetlili sme im, že to zatiaľ nie je možné. Cintorínsky odpad býva znečistený najmä voskom a vyžaduje dôkladné očistenie, čo množstvo ľudí nerešpektuje," zdôraznila s tým, že nesprávne vytriedený odpad sa nedá recyklovať a končí na skládke.



Pozitívne reakcie a zdieľania na sociálnych sieťach podľa nej ukázali, že myšlienka udržateľného spomínania skutočne rezonuje či už na celom Slovensku, alebo aj vo Zvolene. "Dostali sme aj spätnú väzbu od ľudí, čo navštívili cintoríny mimo Zvolena. Hovorili, že u nás je skutočne viac živých kvetov a vyzerá to krajšie," konštatovala. S ohľadom na prírodu mesto Zvolen napríklad prijalo rozhodnutie, že pred vchodom do hlavného cintorína predávali iba živé kvety či sklenené kahance.



Záchenská poznamenala, že na pultoch v obchodoch sa aj naďalej objavujú farebné plastové kytice. Vyrobené sú však z rôznych druhov materiálov a nedajú sa preto separovať. Čo sa týka sviečok, odporúča páliť predovšetkým tie, ktoré sú vyrobené z včelieho vosku.