Plasty, kov a tetrapaky budú v Handlovej po novom zbierať spoločne

Handlová 29. decembra (TASR) - Plasty, kovy a tetrapaky budú obyvatelia rodinných domov v Handlovej zbierať spoločne. K združenému zvozu pristúpi zberová spoločnosť Hater-Handlová od nového roka, reaguje tak na zálohovanie obalov od nápojov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Vzhľadom na spustenie zálohového systému zberu plastových obalov a plechoviek od nápojov v roku 2022 a značnému výpadku nápojových obalov pristúpila spoločnosť Hater-Handlová k spoločnému zberu plastov, kovov a tetrapakov do jednej zberovej nádoby, žltého vreca," uviedol konateľ firmy Vladimír Borák.



Takýto systém je podľa neho nastavený od nového roku primárne z lokalít, kde sú rodinné domy, pri panelákoch sú zatiaľ ponechané červené nádoby na zber kovových obalov, keďže je tu vyššia koncentrácia odpadov. "Tento systém zberu nie je na Slovensku novinkou a spoločnosť vykonávala takýto zber už aj v tomto roku v iných samosprávach, kde vykonáva odpadové hospodárstvo," ozrejmil.



K združenému zvozu spoločnosť pristúpila z dôvodu efektivity a ekonomicky rentabilnejšiemu systému zvozu odpadov v Handlovej.



Termíny zvozu triedeného odpadu na rok 2023 majú Handlovčania i na kalendároch, ktoré radnica počas decembra distribuovala do domácností. Po novom sú tam pre združený zvoz vyznačené len tri farby, a to žltá, modrá a zelená. "Na druhej strane kalendára nájdu obyvatelia zvoz biologického odpadu a v mesiacoch marec a november 2023 tiež termíny zvozu konárov a lístia z miest, ktoré Hater pred zvozom označuje tabuľkami," dodala Paulínyová.