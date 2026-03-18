Streda 18. marec 2026
Platan na nádvorí kaštieľa v Žiari nad Hronom ošetrili arboristi

Na snímke biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom v piatok 5. apríla 2024. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Autor TASR
Žiar nad Hronom 18. marca (TASR) - Platan javorolistý na nádvorí biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom v uplynulých dňoch ošetrovali arboristi. Marcela Gendiarová z odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiari nad Hronom priblížila, že realizovali celkové ošetrenie stromu a redukciu koruny.

Vzhľadom na to, že ide podľa jej slov o „dvoják“ a jedna časť ramena je oslabená, museli inštalovať statickú bezpečnostnú väzbu, ktorú doplnilo dynamické istenie. „V podstate ten strom posilňujeme, aby bol v dobrom stave,“ poznamenala Gendiarová s tým, že ho chceli ošetriť ešte predtým, ako budú pod ním robiť revitalizáciu terénu. Ten vyrovnajú a zatrávnia.

Platan na nádvorí kaštieľa má približne 150 rokov, výšku 24 metrov a obvod 304 centimetrov. Jeho história a ani to, kto ho zasadil, nie je známa. Podľa dohadov ho zasadil biskup na znak prepojenia neba a zeme, no žiadne záznamy o strome nie sú známe.
