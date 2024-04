Platan na nádvorí žiarskeho kaštieľa ošetria arboristi

Žiar nad Hronom 11. apríla (TASR) - Platan javorolistý na nádvorí biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom čaká ešte pred rekonštrukciou kaštieľa arboristické ošetrenie. Ako pre TASR uviedla projektová manažérka mesta Michaela Mikulová, finančnú podporu na ošetrenie získalo mesto ešte pri vlaňajšom umiestnení platana na druhom mieste v ankete Strom roka.



"Teraz pred rekonštrukciou kaštieľa budeme ošetrovať platan arboristickým odborným rezom. Týmto rezom docielime aj to, aby sa náš platan nepoškodil, a aby nezasahoval do murív kaštieľa. Takisto, aby sa pri prípadnej manipulácii s murivom alebo oknami nejakým spôsobom nepoškodil a nezasiahli sa jeho konáriky," priblížila Mikulová.



Platan na nádvorí kaštieľa má približne 150 rokov, výšku 24 metrov a obvod 304 centimetrov. Jeho história a ani to, kto ho zasadil, nie je podľa projektovej manažérky známa. "Sú rôzne dohady alebo priam až legendy, že bol zasadený biskupom a že bol zasadený na znak prepojenia neba a zeme a nesie v sebe takú symboliku kresťanstva," skonštatovala s tým, že žiadne záznamy o strome však nie sú známe. Dodala, že platan je v dobrej kondícii, čo dokazuje najmä svojimi listami.