Platbu parkovného uľahčí v Považskej Bystrici mobilná aplikácia a SMS

Považská Bystrica 27. mája (TASR) – Už o niekoľko týždňov bude možné v Považskej Bystrici uhradiť poplatok za parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo formou SMS správy. Ako informoval považskobystrický primátor Karol Janas, prevádzku parkovacích miest zabezpečuje mestská spoločnosť Mestské športové kluby. Vodiči si môžu aktuálne zakúpiť parkovacie preukazy v sídle spoločnosti alebo jednorazový lístok v automate priamo na parkovisku.



„V súčasnosti pripravujeme dva nové spôsoby úhrady, a to prostredníctvom SMS správy alebo mestskej aplikácie SOM. Výhodou je, že platba cez SMS bude možná z akéhokoľvek mobilného zariadenia, a to odoslaním evidenčného čísla vozidla a údajov o type parkovacieho lístka. Bude to fungovať ako zaslanie každej inej bežnej SMS správy. Platbu pomocou našej mestskej aplikácie budú môcť využiť občania, ktorí ju budú mať vo svojich zariadeniach nainštalovanú. Stačí si vybrať modul Parkovanie a zadať evidenčné číslo vozidla, typ parkovacieho lístka alebo karty s uvedením platobných údajov,“ priblížil Janas.



Ako dodal, využitie SMS i mobilnej aplikácie bude bezplatné, vodiči zaplatia iba za parkovanie. Mestskí policajti budú mať snímacie zariadenia, ktorými budú úhrady kontrolovať. Návštevníci parkovísk nebudú musieť vo svojich autách umiestňovať nijaký doklad ako doposiaľ. Navyše, ak sa motoristi rozhodnú zakúpiť si parkovací lístok novými spôsobmi, bude platiť pre všetky parkoviská.