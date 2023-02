Platby za elektrickú energiu by mali Bzovíku stúpnuť trojnásobne

Bzovík 2. februára (TASR) – Zvýšené zálohové platby za elektrickú energiu zaskočili v januári aj vedenie obce Bzovík v okrese Krupina. Kým doteraz platili ročne približne 27.000 eur, teraz to vychádza na asi 77.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta Peter Lazár.



"Náš ročný rozpočet je zhruba 1,35 milióna eur, z čoho prenesené kompetencie na správu našej základnej a materskej školy tvoria dve tretiny z tejto sumy," konštatoval. Platby za elektrinu tak tvoria značnú časť nákladov obce.



Obec má pri tom 14 odberných miest, najviac, asi pätinu energie, spotrebuje verejné osvetlenie. Nasleduje obecný úrad, kde však sídli aj obecná knižnica a v objekte sú aj dve spoločenské sály. "Na úrade máme elektrické vykurovanie, kde je spotreba asi najvyššia," podotkol starosta.



Vyššiu spotrebu energie mala do roku 2021 aj škola, tam sa podarilo zrealizovať novú kotolňu s kotlom na pelety. Na tento projekt získali asi 160.000 eur od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).