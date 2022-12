Platby za komunálny odpad majú v roku 2023 v P. Bystrici vzrásť o 60 %

Považská Bystrica 7. decembra (TASR) – Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad majú v budúcom roku stúpnuť v Považskej Bystrici o 60 percent. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla vedúca komunikačného oddelenia mestského úradu Miluše Kollárová.



V Považskej Bystrici podľa nej nemenili výšku poplatku za odvoz odpadu od roku 2019, aj tento rok bola na úrovni 28 eur za osobu za rok. Podľa návrhu radnice, ktorý musí schváliť mestské zastupiteľstvo, by mala v roku 2023 cena stúpnuť na 45 eur.



Pri ročnom poplatku na jednu osobu 28 eur vybralo mesto ročne od obyvateľov na poplatkoch za odpad takmer 1,44 milióna eur. Ďalších takmer 1,04 milióna eur musela radnica kryť z vlastných zdrojov.



Ako dodala, v meste by mali stúpnuť aj ďalšie poplatky. Mesačný príspevok na školský klub detí zo štyroch eur na 6,50 eura, za základné umelecké školy od 1,30 do štyroch eur a za centrum voľného času z dvoch na 3,50 eura. Do zastupiteľstva 15. decembra pôjde podľa nej aj návrh na zvýšenie mesačného poplatku za materské školy z 11 na 15 eur. Na pôvodnej úrovni v Považskej Bystrici zostanú dane z nehnuteľností.



"Zvyšovanie poplatkov v školách je výsledkom požiadaviek základných a materských škôl. Dôvodom je zvyšovanie výdavkov na energie, 'povinné' zvyšovanie platov zamestnancov alebo vyplatenie 500-eurových odmien v roku 2022. Napríklad v školstve nie je vykryté zo strany štátu," doplnila Kollárová.