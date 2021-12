Platforma SocioFórum žiada okamžité zatvorenie DSS v Osadnom

Bratislava 28. decembra (TASR) – Okamžité uzatvorenie Domova sociálnych služieb (DSS) v Osadnom, kde došlo 21. decembra k požiaru s tragickými následkami a presťahovanie jeho klientov do dôstojných a bezpečných priestorov žiada nezávislá platforma SocioFórum. Vo svojej výzve adresovanej Prešovskému samosprávnemu kraju a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR upozorňuje na často nevyhovujúce priestory, v ktorých zariadenia sociálnych služieb (ZSS) sídlia.



"Budovy, v ktorých sa nachádzajú mnohé ZSS, neboli účelovo určené na poskytovanie sociálnych služieb, vďaka čomu dlhodobo nevyhovujú základným protipožiarnym predpisom a hygienickým štandardom. A to i napriek tomu, že tieto budovy a priestory sú príslušnými úradmi posúdené ako vyhovujúce," uvádza štatutárna zástupkyňa SocioFóra Lýdia Brichtová.



Podľa platformy je prekvapujúce, že sa stále objavuje názor, že ak neúčelové budovy, v akej je umiestnené zariadenie v Osadnom, zrekonštruujú, tieto budú vyhovovať štandardom kvalitného poskytovania sociálnych služieb. Brichtová tiež pripomenula, že v zmysle národného programu deinštitucionalizácie už mali byť klienti "dávno" zaradení do bežnej komunity a z budovy odísť.



Okolnosťami požiaru, ktorý si na mieste vyžiadal jednu obeť a na následky ktorého podľahli v nemocnici ďalší traja klienti zariadenia, sa z vlastnej iniciatívy začal zaoberať aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa komisárky Zuzany Stavrovskej úrad v podobných zariadeniach zaznamenáva nedostatky, týkajúce sa zabezpečenia protipožiarnej ochrany, pomerne často.



Ako v pondelok (27.12.) TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, na následky požiaru sú stále piati klienti zariadenia hospitalizovaní na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.