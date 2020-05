Linky platformy PSK pre ľudí prispôsobili aj nepočujúcim

Prešov 8. mája (TASR) – Novú internetovú platformu PSK pre ľudí s bezplatným call centrom navštívilo od začiatku apríla viac ako 10.000 ľudí. Ako TASR informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, telefónne linky sú po novom prístupné aj ľuďom so sluchovým znevýhodnením. Pribudla tiež nová telefonická linka psychologickej pomoci.



Linku na jej využitie pre ľudí s poruchou sluchu prispôsobil kraj v spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie. Umožňuje to aplikácia DeafCom a služba Transkript. Aplikácia je určená nepočujúcim používateľom posunkového jazyka. Po jej stiahnutí do smartfónu nepočujúci prostredníctvom videohovoru s tlmočníkom posunkovej reči komunikujú, akoby telefonovali. Služba Transkript je zameraná na ľudí so sluchovým postihnutím a seniorov, ktorí posunkovú reč neovládajú - v reálnom čase prepisuje, čo pracovník call centra či úradu hovorí. Podľa predsedu PSK Milana Majerského tvoria občania so sluchovým znevýhodnením približne dve až štyri percentá populácie. „Dennodenne sa stretávajú s problémami pri komunikácii. To im ešte viac komplikuje súčasná krízová situácia spojená s novým koronavírusom, ktorá so sebou priniesla obmedzenia týkajúce sa stretávania, či pri vybavovaní úradných záležitostí a telefonovaní na krízové infolinky,“ povedal.



Informácie o službách pre seniorov, zdravotne znevýhodnených občanov a najnovšie aj sluchovo znevýhodnených poskytujú na telefonickej linke call centra 0800 221 051 traja zamestnanci Úradu PSK sedem dní v týždni od 8.00 do 16.00 h. Zvýšený počet, a to okolo 70 telefonátov denne, zaznamenali počas veľkonočných sviatkov. Aktuálne obslúžia za deň do desať hovorov. „Najčastejšie sa telefonáty týkajú zabezpečenia teplej stravy a dovozu potravín. Volajúci sa vo zvýšenej miere dožadujú tiež psychologického poradenstva. Na www.pskpreludi.sk sú preto zverejnené linky duševnej pomoci,“ dodáva PSK s tým, že pribudla aj nová telefonická linka psychologickej pomoci 051/77 310 00 s podporou psychológa aj psychiatra. Volajúcim je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h.



Cieľom projektu, ktorý vznikol v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, je nájsť pomoc pre najstarších obyvateľov kraja pod jednou strechou. V súčasnosti je na platforme zaregistrovaných 95 organizácií a 843 dobrovoľníkov, ktorí poskytujú 214 služieb. Ide napríklad o rozvoz a nákup potravín, liekov, psychologicko-poradenskú a duchovnú službu, 'venčenie' psov či distribúciu rúšok. Podľa Majerského je ambíciou platformy pomáhať ľuďom aj po skončení situácie súvisiacej s pandémiou.