Platil cudzou kartou, polícia pátra po páchateľovi
Polícia v súvislosti s objasňovaním prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku žiada verejnosť o pomoc.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý v jednom z nákupných centier v Bratislave platil cudzou kartou. Ku skutku došlo 5. novembra minulého roka podvečer. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie muža.
„S platobnou kartou vykonal viacero výberov v celkovej sume 2700 eur,“ priblížila polícia. Urobil tak v priestoroch nákupného centra na Einsteinovej ulici. Polícia v súvislosti s objasňovaním prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku žiada verejnosť o pomoc.
Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
