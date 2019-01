V Prešovskom kraji platy vodičov prímestskej dopravy porastú

Po navýšení tak bude priemerná hrubá mzda vodiča v rámci všetkých dopravcov prímestskej autobusovej dopravy v kraji predstavovať 1067 eur mesačne.

Prešov 29. januára (TASR) - Vodiči prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom kraji si v novom roku prilepšia. Ich mzdy sa zvýšia v priemere o 105 eur v hrubom, na čo vyšší územný celok vyčlenil 1,1 milióna eur. "Navýšenie miezd s účinnosťou od 1. januára sa dotýka štyroch dopravcov v Prešovskom kraji, a to konkrétne vodičov SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty," konkretizoval predsa kraja Milan Majerský.



Po navýšení tak bude priemerná hrubá mzda vodiča v rámci všetkých dopravcov prímestskej autobusovej dopravy v kraji predstavovať 1067 eur mesačne. Po vzájomnej dohode samosprávy s dopravcami došlo k zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov (EON) o 0,04 eur na kilometer v položke mzdy. Zvýšenie EON pre SAD Prešov predstavuje na rozpočet PSK finančný dopad v roku 2019 čiastku viac ako 389.000 eur, pre SAD Humenné 384.000 eur, pre SAD Poprad viac ako 291.000 eur a Bus Karpaty viac ako 63.000 eur.



"Keď chceme, aby nám naši obyvatelia neodchádzali za prácou do zahraničia, musíme im dať prácu s adekvátnym ohodnotením. Chceme, aby otcovia zostávali doma so svojimi rodinami, preto je v našom záujme pokračovať v trende zvyšovania platov," zdôvodnil Majerský.



Vlani zvýšil kraj priemernú mesačnú mzdu vodičov približne o osem percent. Zo svojho rozpočtu tak vyčlenil 635.000 eur. Priemerná hrubá mzda vodiča v rámci všetkých SAD-iek za rok 2018 dosiahla 962 eur mesačne.