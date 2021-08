Plávajúcu fontánu v Košiciach bude riadiť umelá inteligencia

Košice 11. augusta (TASR) – Plávajúca fontána v košickom Mestskom parku prechádza obnovou. Vrátiť jej chcú všetky vymoženosti a funkcie, čím sa snažia využiť jej potenciál. Podľa Správy mestskej zelene (SMsZ) sa stane prvou fontánou na Slovensku, ktorá bude riadená umelou inteligenciou. Dopomohli k tomu mladí programátori z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Pre TASR to za SMsZ povedal Peter Sasák.



K tejto multimediálnej fontáne patrí aj osvetlenie s plynulým prechodom farieb a vodná stena, na ktorú je možné premietať. Jej vymoženosti však boli od jej uvedenia do prevádzky v roku 2013 využívané hlavne počas významných podujatí. „Fontána síce patrila neodmysliteľne k Bielej noci aj Imagináciám, ale po väčšinu roka fungovala v režime bežnej fontány,“ spresnil s tým, že za osem rokov prevádzky sa stala jej pôvodná riadiaca elektronika technicky aj morálne zastaranou a jej oprava a modernizácia bola nutná.



Najväčší rozdiel po ukončení všetkých prác má byť v zmene ovládania fontány, ktorá už nebude vyžadovať fyzickú prítomnosť ľudskej obsluhy. Podľa Sasáka sa tiež zníži počet výjazdov technikov k údržbe, fontána bude o nutnosti údržby a poruchách informovať obsluhu elektronicky.



Zdôraznil, že najviac práce na fontáne odviedli dobrovoľníci z TUKE, ktorí sú združení v startupe SmartCity Group, ktorý funguje pri Univerzitnom vedeckom parku - TECHNICOM. Inteligentné riadenie fontány vytvorili práve mladí programátori.



„Od budúceho roka chceme, aby od mája do októbra fungovala fontána vo večerných hodinách pre návštevníkov parku a ponúkla im pridanú hodnotu v podobe voľby pesničky na želanie cez webstránku fontány, ktorú bude sprevádzať aj vodná šou. Zároveň chceme viac zapájať fontánu do akcií v parku,“ doplnil Sasák.



Fontána je podľa jeho slov sprevádzkovaná, no zatiaľ funguje v obmedzenom režime. Vynovenú ju plánujú verejnosti predstaviť v nedeľu (15. 8.) v rámci večerného premietania a vodnej šou.