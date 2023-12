Plávanie v Prievidzi je počas prázdnin za symbolickú sumu

Prievidza 26. decembra (TASR) - Samospráva Prievidze pripravila počas decembra i vianočných prázdnin dve akcie pre športujúcu verejnosť. Za symbolickú sumu môžu využiť korčuľovanie na zimnom štadióne, znížené vstupné majú i na mestskú plaváreň.



"Mesto sa snažilo obyvateľom vynahradiť aj to, že nemáme verejné korčuľovanie na námestí a priblížili sme im a zlacnili pre nich dve športoviská - zimný štadión a plaváreň," uviedla primátorka Katarína Macháčková.



Služby na zimnom štadióne budú môcť obyvatelia podľa nej využiť za jedno euro počas vianočných prázdnin, na mestskej plavárni za 1,50 eura do konca decembra, a to počas hodín, ktoré sú na to určené.



Presný rozpis korčuľovania nájdu obyvatelia na stránke Technických služieb mesta Prievidza i na webe mesta. Rozšírenie zľavneného vstupného i na ďalšie zimné mesiace mesto podľa primátorky vyhodnotí podľa záujmu a zváži. "Budeme sa snažiť hľadať v prevádzke priestor, aby sme mohli služby poskytovať v tých podmienkach ako v decembri," dodala Macháčková.