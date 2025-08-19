< sekcia Regióny
Plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici opäť otvorili pre ľudí
V interiéri opravili reklamované nedostatky a poškodenia dlažby na podlahách v sprchách a toaletách. Lokálnymi opravami podľa mesta prešli aj obklady a mozaika v parnej saune.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. augusta (TASR) - Banskobystrická plaváreň na Štiavničkách prešla počas päťtýždňovej letnej odstávky viacerými opravami a údržbou. V súčasnosti ju však opäť otvorili pre verejnosť. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Dodala, že počas odstavenia zariadenia odstránili havarijný stav časti strechy prístavby nad rekreačným bazénom. V interiéri opravili reklamované nedostatky a poškodenia dlažby na podlahách v sprchách a toaletách. Lokálnymi opravami podľa mesta prešli aj obklady a mozaika v parnej saune. „V priestoroch šatní kompletne vymenili znečistené pretlakové boxy s príslušenstvom na existujúcich vzduchotechnických rozvodoch,“ objasnila hovorkyňa. Do dvoch spoločných šatní, ktoré využívajú najmä deti a mládež, pribudli nové fény na vlasy.
Riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti MBB, pod ktorú plaváreň patrí, Dušan Argaláš uviedol, že vyčistili tiež telesá všetkých bazénov a aj samotnú bazénovú halu. Popri tomto servise opravili prasknutý zvar na telese detského bazéna, kde pretekalo. „Vymenili sme aj automatickú vzorkovaciu stanicu a sondy pre chemickú úpravu vody v relaxačnom bazéne a ventilátor pre odvetrávanie vyrovnávacej nádrže plaveckého bazéna,“ podotkol s tým, že výškovým čistením prešli okná a fasáda bazénovej haly.
Samospráva pripomína, že počas odstávky vo vonkajšom areáli osadili aj nové bezpečnostné prvky. Zaviedli napríklad elektrický prívod a osadili elektro-mechanickú závoru a posuvnú teleskopickú bránu k prejazdu do zadnej technologickej časti areálu. Vo vonkajšom parku pred letom pribudla aj nová hojdacia lavička.
Marhefková spomenula, že od začiatku sledovania štatistík návštevnosti v roku 2015 dosiahla banskobystrická plaváreň rekordnú návštevnosť v prvom polroku 2025. Záujem o služby zariadenia bol jedným z dôvodov, prečo počas leta robili nevyhnutnú technologickú údržbu a časovo náročnejšie opravy. Zdôraznila, že počas bežnej prevádzky by ich urobiť nemohli.
Dodala, že počas odstavenia zariadenia odstránili havarijný stav časti strechy prístavby nad rekreačným bazénom. V interiéri opravili reklamované nedostatky a poškodenia dlažby na podlahách v sprchách a toaletách. Lokálnymi opravami podľa mesta prešli aj obklady a mozaika v parnej saune. „V priestoroch šatní kompletne vymenili znečistené pretlakové boxy s príslušenstvom na existujúcich vzduchotechnických rozvodoch,“ objasnila hovorkyňa. Do dvoch spoločných šatní, ktoré využívajú najmä deti a mládež, pribudli nové fény na vlasy.
Riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti MBB, pod ktorú plaváreň patrí, Dušan Argaláš uviedol, že vyčistili tiež telesá všetkých bazénov a aj samotnú bazénovú halu. Popri tomto servise opravili prasknutý zvar na telese detského bazéna, kde pretekalo. „Vymenili sme aj automatickú vzorkovaciu stanicu a sondy pre chemickú úpravu vody v relaxačnom bazéne a ventilátor pre odvetrávanie vyrovnávacej nádrže plaveckého bazéna,“ podotkol s tým, že výškovým čistením prešli okná a fasáda bazénovej haly.
Samospráva pripomína, že počas odstávky vo vonkajšom areáli osadili aj nové bezpečnostné prvky. Zaviedli napríklad elektrický prívod a osadili elektro-mechanickú závoru a posuvnú teleskopickú bránu k prejazdu do zadnej technologickej časti areálu. Vo vonkajšom parku pred letom pribudla aj nová hojdacia lavička.
Marhefková spomenula, že od začiatku sledovania štatistík návštevnosti v roku 2015 dosiahla banskobystrická plaváreň rekordnú návštevnosť v prvom polroku 2025. Záujem o služby zariadenia bol jedným z dôvodov, prečo počas leta robili nevyhnutnú technologickú údržbu a časovo náročnejšie opravy. Zdôraznila, že počas bežnej prevádzky by ich urobiť nemohli.