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Plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici cez leto zatvoria
Pravidelná letná odstávka predstavuje každoročne jediné obdobie, počas ktorého možno realizovať technologicky náročnejšie servisné zásahy.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Mestská plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici bude od 6. júla najneskôr do 9. augusta zatvorená. Počas letnej odstávky jej prevádzkovateľ, mestská obchodná spoločnosť MBB, investuje do modernizácie technológií a zvýšenia kvality služieb. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Pravidelná letná odstávka predstavuje každoročne jediné obdobie, počas ktorého možno realizovať technologicky náročnejšie servisné zásahy, obnovu technológií a stavebné opravy bez negatívneho vplyvu na bezpečnosť návštevníkov a kvalitu poskytovaných služieb.
Podľa riaditeľa MBB Dušana Argaláša počas odstávky vykonajú lokálne stavebné opravy poškodených povrchov v interiéri plavárne, najmä opravy vypadanej mozaiky v parnej saune, poškodených dlažieb pri guličkách a odtokových žľaboch a lokálne opravy obkladov pri bazénoch. Súčasťou prác bude i dôkladné vyčistenie všetkých bazénových telies a ich technológie vrátane celkového bazénového servisu.
Počas odstávky zrealizujú servis ozónovača vrátane výmeny UV lámp na oboch zariadeniach na úpravu bazénovej vody, servis chlórovacieho zariadenia, vyčistenie štyroch doskových výmenníkov tepla určených pre prípravu teplej úžitkovej vody a bazénových okruhov, ako aj výmenu podvodného osvetlenia v relaxačnom bazéne. Odborným prečistením prejdú tiež okruhy podlahového vykurovania vrátane ich odvzdušnenia, čím sa zvýši efektivita vykurovacieho systému.
„V oblasti technického zabezpečenia objektu bude zrealizovaná kompletná výmena riadiaceho systému technologických zariadení vrátane dodania a montáže nového záložného zdroja elektrickej energie (UPS), ktorý prispeje k vyššej bezpečnosti a spoľahlivosti systémového ovládania prevádzky. Obnovený bude aj kamerový systém plavárne a servisnými prácami prejdú elektronické vstupné dvere vo vestibule i pri hlavnom vstupe do objektu,“ vysvetlil Argaláš.
Servisné práce budú pokračovať na vzduchotechnických zariadeniach, kde sa vykoná čistenie rozvodov, výmena pretlakových boxov a ďalšie technické úpravy rozvodov v priestoroch miestností trénerov.
„Každoročnú letnú odstávku využívame aj na modernizáciu technológií, preventívne servisné zásahy a obnovu vybavenia, ktoré počas bežnej prevádzky nie je možné realizovať. Rozsah prác sme nastavili tak, aby sme ich dokázali zrealizovať čo najefektívnejšie,“ dodal Argaláš.
Plaváreň na Štiavničkách si zachováva vysoký záujem verejnosti. Počas prvých piatich mesiacov tohto roka zaznamenala 160.881 vstupov, návštevnosť tak dosahuje porovnateľné vlaňajšie rekordné čísla.
Pravidelná letná odstávka predstavuje každoročne jediné obdobie, počas ktorého možno realizovať technologicky náročnejšie servisné zásahy, obnovu technológií a stavebné opravy bez negatívneho vplyvu na bezpečnosť návštevníkov a kvalitu poskytovaných služieb.
Podľa riaditeľa MBB Dušana Argaláša počas odstávky vykonajú lokálne stavebné opravy poškodených povrchov v interiéri plavárne, najmä opravy vypadanej mozaiky v parnej saune, poškodených dlažieb pri guličkách a odtokových žľaboch a lokálne opravy obkladov pri bazénoch. Súčasťou prác bude i dôkladné vyčistenie všetkých bazénových telies a ich technológie vrátane celkového bazénového servisu.
Počas odstávky zrealizujú servis ozónovača vrátane výmeny UV lámp na oboch zariadeniach na úpravu bazénovej vody, servis chlórovacieho zariadenia, vyčistenie štyroch doskových výmenníkov tepla určených pre prípravu teplej úžitkovej vody a bazénových okruhov, ako aj výmenu podvodného osvetlenia v relaxačnom bazéne. Odborným prečistením prejdú tiež okruhy podlahového vykurovania vrátane ich odvzdušnenia, čím sa zvýši efektivita vykurovacieho systému.
„V oblasti technického zabezpečenia objektu bude zrealizovaná kompletná výmena riadiaceho systému technologických zariadení vrátane dodania a montáže nového záložného zdroja elektrickej energie (UPS), ktorý prispeje k vyššej bezpečnosti a spoľahlivosti systémového ovládania prevádzky. Obnovený bude aj kamerový systém plavárne a servisnými prácami prejdú elektronické vstupné dvere vo vestibule i pri hlavnom vstupe do objektu,“ vysvetlil Argaláš.
Servisné práce budú pokračovať na vzduchotechnických zariadeniach, kde sa vykoná čistenie rozvodov, výmena pretlakových boxov a ďalšie technické úpravy rozvodov v priestoroch miestností trénerov.
„Každoročnú letnú odstávku využívame aj na modernizáciu technológií, preventívne servisné zásahy a obnovu vybavenia, ktoré počas bežnej prevádzky nie je možné realizovať. Rozsah prác sme nastavili tak, aby sme ich dokázali zrealizovať čo najefektívnejšie,“ dodal Argaláš.
Plaváreň na Štiavničkách si zachováva vysoký záujem verejnosti. Počas prvých piatich mesiacov tohto roka zaznamenala 160.881 vstupov, návštevnosť tak dosahuje porovnateľné vlaňajšie rekordné čísla.