Plaváreň na trnavskom sídlisku Prednádražie otvorili aj pre verejnosť

Trnava 11. decembra (TASR) - Po ukončení komplexnej obnovy a sprístupnení pre plavecké kluby je plaváreň na sídlisku Prednádražie od pondelka otvorená aj pre verejnosť. Otváracie hodiny sú do 22. decembra naplánované na pondelok, stredu a piatok v čase od 19.00 do 21.00 h, informoval Miloš Čambál, dekan Materiálovotechnologickej fakulty (MtF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave, ktorej plaváreň je súčasťou.



Ako uviedol, po vianočných sviatkoch budú hodiny pre verejnosť rozšírené, a to aj na víkendy. "Ako prechodné výhody v uvedenom čase pre návštevníkov fakulta ponúka vstupný bonus vo forme bezplatného parkovania na Ulici Jána Bottu, a to v čase otvorenia plavárne," doplnil dekan.



Na obnovu plavárne na MtF v objeme 2,7 milióna eur združili prostriedky STU (750.000 eur), Fond na podporu športu (1,2 milióna eur), Trnavský samosprávny kraj a mesto Trnava (po 400.000 eur). Má nový plavecký aj výcvikový bazén, všetky potrebné technológie a zázemie. Plavecký bazén po rekonštrukcii vyhovuje podmienkam na konanie súťaží Európskej plaveckej ligy i podmienkam súťažného poriadku Slovenskej plaveckej federácie.