S rekonštrukciou plavárne STU v Trnave by malo pomôcť mesto i kraj

Bratislava/Trnava 2. októbra (TASR) - Príprava rekonštrukcie plavárne Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave dáva predpoklad aj na podporu zo strany Fondu na podporu športu. Vyplynulo to z pracovného stretnutia zástupcov vedení STU, fakulty a Fondu na podporu športu priamo na pôde fakulty. Plaváreň s jediným krytým bazénom vhodným na plavecký šport v Trnave je pre havarijný stav zastaraných konštrukcií a technológií už druhý rok zatvorená. Informuje o tom STU na svojom webe.



Súčasný stav plavárne neumožňuje napustenie bazénov a návrat plavcov. Prehliadka priestorov plavárne vrátane suterénu a technologickej časti potvrdila havarijný stav a nutnosť rekonštrukcie celého objektu. Fakulta má jej projekt pripravený. Obsahuje, okrem, iného modernú technológiu, nerezové bazény i prepojenie vnútorných priestorov s vonkajšou terasou, pričom suma rekonštrukcie je vyčíslená zhruba na 2,5 milióna eur.



"Nevieme si predstaviť, že by sa tu neplávalo, je to tradícia desiatok rokov," povedal dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU Miloš Čambál. Pripomenul, že mesto i kraj potvrdili záujem spolupracovať na rekonštrukcii a finančne prispieť. Prodekan Pavol Tanuška spresnil, že fakulta by do konca roka chcela ukončiť verejné obstarávanie na jednotlivé etapy rekonštrukcie tak, aby sa mohlo stavať za financie, ktoré sú už k dispozícii.



"Táto plaváreň slúži komunite, ktorá má kontinuálne výsledky, a príprava jej rekonštrukcie je v pokročilom štádiu. Máme záujem definovať a prioritne podporiť športovú infraštruktúru, najmä národného významu. Primárne pôjde o plavárne a zimné štadióny, ktoré majú veľký modernizačný dlh a jeho odstraňovanie bude finančne najnáročnejšie," povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan. Prihovára sa aj za možnosť, aby sa o financie z výziev, ktoré fond vyhlasuje, mohli uchádzať aj vysoké školy na športové objekty v ich správe.



Štefan Stanko, ktorý je poverený riadením Centra akademického športu STU, sa prihovoril za prioritnú podporu trnavskej plavárne. Dodal, že aj ďalší 25-metrový bazén vo vlastníctve STU pri Študentskom dome Jura Hronca v Bratislave je mimo prevádzky.