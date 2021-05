Plaváreň v Humennom sa pripravuje na otvorenie, chcú vyhovieť plavcom

Humenné 17. mája (TASR) – Uvoľňovanie protipandemických opatrení a zaradenie okresu Humenné do druhého stupňa varovania umožní otvoriť mestskú krytú plaváreň v okresnom meste. Ako pre TASR povedal poverený riaditeľ Správy rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) Humenné Peter Ždiňák, s finalizáciou príprav na sprístupnenie dvoch bazénov premýšľajú, ako dodržať povolený počet návštevníkov a zároveň ich neodmietať.



"Uvoľňovanie opatrení sme očakávali, veľký bazén sme prezieravo začali napĺňať už minulý týždeň, vodu však začneme zohrievať až vo štvrtok, v piatok (20., 21. 5.). Otvoriť chceme budúci utorok (25. 5.)," uviedol. Podotkol, že keďže wellnes zatiaľ povolené nie je, zatvorené zostanú aj sauny na plavárni.



Vzhľadom na COVID semafor platný od pondelka bude môcť byť v oboch bazénoch (desať metrov a 25 metrov) humenskej krytej plavárne po desať osôb. Či bude chod zariadenia pri tomto počte návštevníkov rentabilný, Ždiňák nateraz uviesť nedokázal. "Ťažko povedať, či sa to oplatí. Aj za bežnej prevádzky sa nám stávalo, že sme mali v bazéne dvoch, troch ľudí, a potom sa stalo, že sme ich tu mali 30," skonštatoval s tým, že pri nepretržitej plnej obsadenosti bazénov by plaváreň nemusela vykazovať straty. Podľa Ždiňákových slov sa i preto bude SRaŠZ snažiť vymyslieť spôsob, ako vyhovieť všetkým záujemcom o plávanie. "Budeme zrejme musieť zaviesť nejaký objednávkový systém, aby sa ľudia objednali vopred, aby sa nestávalo, že budú nervózni, že sa dnu nedostanú a budú sa musieť opakovane vracať," ozrejmil.



SRaŠZ zároveň už niekoľko dní čistí vonkajší 50-metrový bazén. Rozhodnutie, kedy začnú s jeho napúšťaním, avizuje Ždiňák najskôr na budúci týždeň v závislosti od vývoja pandemickej situácie a pozície okresu v COVID semafore. "Aj pri ňom budeme musieť myslieť dopredu, keďže trvá dva týždne, kým ho naplníme," uzavrel.