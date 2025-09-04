< sekcia Regióny
Plaváreň v Liptovskom Hrádku by mali otvoriť v decembri
Autor TASR
Liptovský Hrádok 4. septembra (TASR) - Otvorenie plavárne v Liptovskom Hrádku na začiatku decembra tohto roka je úplne reálne. Záujemcovia sa tak budú môcť kúpať v mestskej plavárni napríklad už počas vianočných sviatkov. Po návšteve staveniska plavárne to skonštatoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Informovali o tom zástupcovia radnice.
Práce na výstavbe mestskej plavárne v Liptovskom Hrádku podľa neho napredujú a harmonogram sa plní na sto percent. „Nerezový bazén je už pozváraný, čaká nás ešte montáž blokov. Práce v interiéri sú pomaly pred ukončením, sú položené všetky obklady a dve tretiny dlažieb. Robí sa ešte na ozvučení a osvetlení, ktoré sú už sčasti zrealizované,“ uviedol primátor.
Spresnil, že v exteriéri pripájajú splaškovú kanalizáciu a dažďovú kanalizáciu na inžinierske siete v rámci mesta Liptovský Hrádok. Ukončené sú aj prípravné práce v rámci terás na letné obdobie.
Mestskej plavárni bude dominovať 25-metrový, šesťdráhový nerezový bazén. Budú sa v ňom dať organizovať aj mládežnícke preteky. Pri výstavbe použili najmodernejšie technológie. Celkové náklady na výstavbu mestskej plavárne sú vo výške 3,4 milióna eur. Mesto získalo dotáciu viac ako 920-tisíc eur z Fondu na podporu športu, 1,2 milióna eur platí zo svojho rezervného fondu a zvyšné financovanie je zabezpečené prostredníctvom úveru.
