Plaváreň v Liptovskom Mikuláši plánujú rozšíriť o vonkajšie kúpalisko

Liptovský Mikuláš 31. júla (TASR) - Mestskú plaváreň na Nábreží v Liptovskom Mikuláši plánujú rozšíriť o vonkajšie kúpalisko. Primátor Ján Blcháč už na to spustil prípravu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Perďoch Čapčíková.



"Nechceme postaviť ďalší akvapark. Našim cieľom je vytvoriť pekný priestor, ktorý v letných mesiacoch zaplnia liptovskomikulášske rodiny a spoločne si oddýchnu pri vode neďaleko centra," vysvetlil primátor.



Ako doplnil, bude to beh na dlhé trate, ktorého výsledok obyvatelia neuvidia za pár mesiacov, no na konci procesu bude vonkajšie kúpanie dostupné pre všetkých. Ceny by mali byť prijateľné najmä pre domácich. Výstavba je spojená s komplexnou rekonštrukciou takmer 40-ročnej plavárne. Je to posledné športovisko v meste, ktoré čaká na generálnu opravu.



Radnica sa pustí do spracovania architektonickej štúdie, ktorá poskytne návod na technické a technologické riešenie stavby. Následne spracujú projektovú dokumentáciu. "Je to skutočne komplikovaný projekt, ktorého realizácia bude technicky aj finančne náročná. Je to pre nás veľká výzva," zhodnotil vedúci odboru dopravy a životného prostredia na mestskom úrade Gabriel Lengyel.