Plaváreň v Lučenci čaká odstávka, kúpalisko ponúkne i večerné plávanie

Lučenec 7. júna (TASR) - Novovybudovanú mestskú plaváreň v Lučenci navštívilo od jej otvorenia koncom vlaňajšieho septembra vyše 30.000 ľudí, počas letných mesiacov ju čaká odstávka. Alternatívu plavcom ponúkne ranné i večerné plávanie na mestskom kúpalisku, ktoré plánujú otvoriť v polovici júna. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Krytá plaváreň v Lučenci, ktorú samospráva vybudovala za približne 5,7 milióna eur, má za sebou prvých osem mesiacov fungovania. „Za toto obdobie ju navštívilo vyše 30.000 návštevníkov z mesta, ako aj z blízkeho i širšieho okolia. Mestská plaváreň poskytla priestory pre 19 školských plaveckých kurzov pre školy z Lučenca a okolitých obcí. Uskutočnili sa tu plavecké preteky žiakov základných a stredných škôl a tiež Plavecký maratón mesta Lučenec,“ priblížila Baboľová.



Počas letných mesiacov bude lučenecká plaváreň pre verejnosť zatvorená, odstávka je naplánovaná od 30. júna do 31. augusta. „Počas tejto odstávky bude zrealizovaná kontrola a údržba bazénovej a saunovej technológie, servisná prehliadka vzduchotechniky, vypustenie, kontrola, vyčistenie a napustenie nerezových bazénov, hĺbková sanitácia priestorov, odstránenie vzniknutých nedostatkov a príprava na nasledujúcu prevádzkovú sezónu,“ vysvetlila hovorkyňa mesta.



V aktuálnom období však v Lučenci vrcholia prípravy na otvorenie sezóny na mestskom kúpalisku, ktoré návštevníkom ponúka rekreačný bazén i detský bazén. Súčasťou areálu sú aj dva bufety, vzdušná trampolína, ihrisko na plážový volejbal či stôl na stolný tenis. Samospráva by kúpalisko chcela otvoriť 16. júna, konečný termín však bude závisieť od počasia. Otváracie hodiny budú každý deň od 9.00 do 19.00 h.



„Novinkou, na ktorú sa môžu návštevníci tešiť, je ranné plávanie každý pondelok, stredu a piatok od 7.00 do 8.30 h. Rovnako sme pripravili aj večerné plávanie, a to každý utorok, štvrtok a sobotu od 19.30 do 21.00 h, keď je bazén vyhradený len pre plavcov,“ uviedla Baboľová s tým, že ranné a večerné plávanie bude k dispozícii počas júla a augusta. Cena vstupného na lučenecké kúpalisko sa v porovnaní s minulým rokom nezvyšovala, držitelia mestskej karty môžu, naopak, využiť zľavu vo výške jedného eura.