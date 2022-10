Plaváreň v Petržalke prešla viacerými zmenami, naplánované sú ďalšie

Bratislava 6. októbra (TASR) - Hoci sa vo verejnej plavárni v bratislavskej Petržalke nepodarilo zatiaľ odstrániť všetky nedostatky, ktoré zistili po odchode jej bývalého vedenia, väčšinu problémov sa podarilo vyriešiť. Pre TASR to uviedol dočasný riaditeľ a konateľ plavárne Matúš Súlovec. Ďalšie zmeny vrátane služieb plaváreň ešte čakajú, a to s prihliadnutím na požiadavky jej návštevníkov.



"Nepodarilo sa odstrániť úplne všetky nedostatky, ale väčšinu sme odstránili. Keďže sme všetky servisné práce realizovali viac-menej interne vo vlastnej réžii, ušetrili sme financie, ktoré sme následne mohli použiť na ďalšie investície," skonštatoval Súlovec.



Týka sa to napríklad kompletného čistenia a postupnej rekonštrukcie dlhé roky zanedbávanej vzduchotechniky, ktorá si však vyžaduje aj ďalšie investície, odstránenia hrdze či "plátania" deravých bazénov. Spojazdniť sa podarilo tobogan, ktorý nefungoval niekoľko rokov. Opravou prešla aj rozbitá dlažba, pokazené ležadlá či tesnenia, steny dostali nový náter. Pribudla odstredivka na sušenie plaviek i prvé nové sušiče na vlasy. Plaváreň tiež rozšírila svoje služby v saunovom svete.



"Služby plavárne sa budeme snažiť vylepšiť aj s prihliadnutím na potreby návštevníkov," poznamenal Súlovec. S čím sú spokojní a s čím nie, zisťovalo vedenie plavárne aj v on-line ankete. Najviac z opýtaných by vítalo občerstvenie, z materiálneho vybavenia im chýba viac spŕch a zásteny v nich pre väčšie súkromie. Privítali by tiež viac bazénov a plaveckých dráh pre verejnosť. Veľká časť požaduje aj väčšiu čistotu.



"Návštevníci sa môžu tešiť aj na službu profesionálnych masáží. V pláne máme aj spustenie vlastných kurzov plávania," doplnil Súlovec. Parkoviská v okolí plavárne sú počas jej prevádzkovej doby pre návštevníkov bezplatné.



Nové vedenie plavárne zistilo po jej prebratí množstvo zanedbaných a systematicky neriešených vecí. Týkali sa jej technického, personálneho či finančného stavu. Zo zistení napríklad vyplynulo, že minimálne štyri roky nebola vykonaná povinná a pravidelná revízia elektrických rozvodov, takmer všetky núdzové svetlá a približne polovica bežných svetiel boli nefunkčné. Prieduchy vzduchotechniky neboli čistené. Zistilo sa aj hrdzavenie nosnej konštrukcie budovy, stĺpov, zábradlia či pitných fontán. Niektoré steny mali opadanú omietku, boli zvlhnuté či s náznakmi plesne. Vybavenie pôvodnej kuchyne bolo kompletne zničené hrdzou a vlhkosťou.