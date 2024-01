Plaváreň v Rimavskej Sobote je v zlom stave, mesto pripravuje opravu

Rimavská Sobota 21. januára (TASR) - Mestská krytá plaváreň v Rimavskej Sobote je v nevyhovujúcom stave, samospráva preto pripravuje projekt jej komplexnej rekonštrukcie a modernizácie. V rámci obnovy plavárne počíta aj s využívaním obnoviteľných zdrojov energie, náklady na rekonštrukciu odhaduje približne na štyri milióny eur. Pre TASR to uviedol prednosta Mestského úradu Rimavská Sobota Štefan Szántó.



Samospráva v súčasnosti hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu krytej plavárne, uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 25. januára. Projekt má byť zameraný na zníženie energetickej náročnosti objektu a celkovú modernizáciu plavárne.



"Potreba celkovej rekonštrukcie plavárne vyplynula z posudkov a odporúčaní štátneho zdravotného dohľadu z roku 2022, ktoré upozornili na značné opotrebovanie všetkých vnútorných priestorov a vybavenia krytej plavárne, ako aj na nevyhovujúci stavebno-technický stav obvodovej konštrukcie s celopresklenou stenou," vysvetlil Szántó.



Mesto pri obnove plavárne počíta so zateplením obvodového plášťa, výmenou presklených stien a okien, rekonštrukciou a zateplením strechy či výmenou elektrických rozvodov a osvetlenia. Projekt má zahŕňať aj rekonštrukciu vykurovacieho systému, mesto chce pri obnove využiť obnoviteľné zdroje energie, a to fotovoltiku, solárnu termiku či tepelné čerpadlá. Projektová dokumentácia by mala obsahovať aj doplnkové aktivity, a to napríklad rekonštrukciu bazéna a bazénovej technológie, výmenu obkladov, dlažieb a omietok či rekonštrukciu šatní a spevnených plôch v okolí bazéna.



Projekt by chcela samospráva v budúcnosti financovať z európskych zdrojov, rozpočtu mesta či s pomocou Banskobystrického samosprávneho kraja.