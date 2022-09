Plaváreň v Ružomberku za 7 miliónov eur postavia do konca roka 2023

Ružomberok 26. septembra (TASR) - Nová mestská plaváreň v Ružomberku ide do výstavby. Bude to stáť viac ako sedem miliónov eur a hotová by mala byť do konca roka 2023. V pondelok to potvrdil konateľ spoločnosti Gremi Klima, ktorá bude plaváreň stavať, Miloš Gregor.



Súčasťou novej plavárne bude bazén so šiestimi dráhami, wellness, zázemie pre plavecký klub či potápačská veža. Stavebné práce by sa mali začať v októbri, konateľ predpokladá, že to bude do týždňa. Lehotu výstavby 15 mesiacov považuje za realistickú, pracovať budú aj v zimných mesiacoch. "Samozrejme, bude záležať na dodávkach technológií, to nás časovo dosť ovplyvňuje. Myslím si však, že pokiaľ to objednáme čím skôr, dá sa to stihnúť," uviedol Gregor.



Celková cena diela je 7.151.562 eur bez DPH, realizovať ho budú prostredníctvom mestskej spoločnosti CZT. Stavbu mesto zaplatí z bankového úveru, dotáciou 1,2 milióna eur prispelo aj ministerstvo školstva. Podľa člena správnej rady Fondu na podporu športu Miroslava Drába urobilo mesto veľmi dobrý projekt. "Táto plaváreň bude mať všetky dispozície na to, aby ju mohli navštevovať aj zdravotne znevýhodnení ľudia," vyzdvihol Dráb.



Stavba vyrastie v tesnej blízkosti zimného štadióna. Vedenie ružomberskej radnice predpokladá, že z lokality po výstavbe plavárne vznikne športová štvrť pre obyvateľov mesta.