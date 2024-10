Plaváreň v Snine chce znížiť náklady na energie

Snina 25. októbra (TASR) - Plaváreň v Snine zaviedla viaceré úsporné opatrenia a riešenia, aby jej prevádzka bola ekonomicky udržateľnejšia. Reaguje tak na rastúce ceny energií. Medzi týmito opatreniami sú zmeny otváracích hodín, úprava dodávok bazénovej chémie a ďalšie technické úpravy.



Ako pre TASR uviedol Slavomír Štofik z kancelárie primátora, mesto ročne vynakladá na prevádzku plavárne vrátane energií, chemikálií a personálu viac než 1,1 milióna eur bez DPH.



Pre verejnosť je plaváreň po novom prístupná popoludní, dopoludnia budú aj naďalej prebiehať plavecké výcviky a prenájmy pre školy a organizácie.



Vedenie plavárne na webovej stránke informuje, že zmena dodávateľa bazénovej chémie má ušetriť 7000 eur. Ročná úspora zo zmeny otváracích hodín by mala dosiahnuť 56.000 eur. "Opatrením, ktoré je už v štádiu realizácie, je zakúpenie solárnych plachiet na prekrytie relaxačného a plaveckého bazéna. Tieto plachty slúžia na udržanie teploty vody počas nevyužívania bazénov," uviedol Štofik s tým, že očakávajú úsporu vyše 3000 eur mesačne.



Priemerná mesačná návštevnosť sninskej plavárne v roku 2024 je 5615 ľudí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka návštevnosť stúpla, do konca septembra plaváreň navštívilo vyše 50.000 ľudí.



"V budúcnosti plánujeme zaobstarať aj obrátkové dráhy a potrebné meracie zariadenia, aby sme sa mohli stať organizáciou zaradenou do Slovenskej plaveckej federácie a umožniť usporiadanie plaveckých pretekov," dodal Štofik.