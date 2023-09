Plaváreň v Žiari nad Hronom po rokoch otvorili

Žiar nad Hronom 22. septembra (TASR) - V Žiari nad Hronom v piatok popoludní slávnostne otvorili krytú plaváreň, ktorá bola pre rekonštrukciu zatvorená od leta 2019. Na podujatí pre pozvaných hostí si v novom bazéne ako prví zaplávali mladí športovci, ktorí museli na tréningy uplynulé roky dochádzať do susedného okresu. Pre širokú verejnosť bude vynovená plaváreň prístupná od soboty (23. 9.).



"Pre nás je to strašne veľký prínos, pretože štyri roky sme dochádzali do Banskej Štiavnice. Tréningový cyklus sa nám skrátil z ôsmich na štyri hodiny, napriek tomu sme mali dobré výsledky," uviedla pre TASR prezidentka a hlavná trénerka plaveckého klubu Delfín Žiar nad Hronom Martina Bartková. Ako dodala, dôsledkom dochádzania do susedného mesta bol aj odchod viacerých mladých plavcov. Kým pred uzatvorením žiarskej plavárne bolo v klube približne 50 detí, aktuálne je menej ako 30.



Rekonštrukcia žiarskej plavárne odštartovala začiatkom roka 2020, projekt zastrešovala mestská spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom. V rámci rekonštrukcie došlo k výmene obvodového plášťa, zatepleniu fasády a strechy, vzduchotechniky či okien a dverí. Kompletne sa zrekonštruoval interiér plavárne, pribudol tiež nový antikorový plavecký bazén a detské bazény.



"Vytvorili sme aj priestor pre mamičky s deťmi, masážny salón a pripravili sme priestory na to, aby sa do budúcnosti mohla urobiť sauna," dodal pre TASR riaditeľ technických služieb Igor Rozenberg s tým, že výraznými dispozičnými zmenami prešiel aj priestor šatní. Cieľom rekonštrukcie bolo znížiť energetickú náročnosť objektu, samospráva očakáva úsporu na úrovni 60 percent.



Náklady na rekonštrukciu žiarskej plavárne sa z pôvodne odhadovaných približne 3,5 milióna eur nakoniec vyšplhali na asi päť miliónov eur. Na projekt samospráva získala dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 500.000 eur, sumou 600.000 eur prispela hlinikáreň Slovalco. Zvyšok bol financovaný z prostriedkov mesta.



Krytá plaváreň v Žiari nad Hronom bude pre verejnosť po štyroch rokoch otvorená od soboty (23. 9.). Prevádzkový čas bude od pondelka do nedele od 10.00 do 20.00 h s výnimkou pondelka, keď sa z dôvodu sanitárnych prác bude otvárať od 13.00 h.