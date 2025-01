Plaváreň vo Veľkom Krtíši čakajú rôzne obnovy

Veľký Krtíš 24. januára (TASR) - Krytú plaváreň vo Veľkom Krtíši čaká obnova konštrukcií plaveckého bazéna a výmena vykurovania bazénových hál. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško s tým, že rozpočet je približne 70.000 eur.



Dodal, že rekonštrukcia je už tesne pred spustením, začať by sa podľa neho mala od 3. februára. Trvať by mala približne do konca marca a bude počas plnej prevádzky. "Návštevníkov obmedzíme zatvorením bazénov iba ku koncu rekonštrukcie na približne dva týždne," spomenul. Pripomenul, že ak sa všetko podarí podľa plánov, bude to znamenať ďalšie zvýšenie komfortu pre návštevníkov plavárne.



Ako ďalej uviedol, ceny vstupného sa v základných položkách nemenili. "V tomto trende sa budeme snažiť pokračovať aj napriek zvyšovaniu cien energií a daní," zdôraznil s tým, že minulý rok bol na plavárni veľmi dobrý. Podľa neho sa podarilo zvýšiť jej vyťaženosť o 15 percent. "Návštevníkom ponúkame aj vďaka novým fotovoltickým panelom na streche stabilnú zvýšenú teplotu vody v plaveckom bazéne nad 27 a v regeneračnom bazéne nad 31 stupňov Celzia," povedal.



Riaditeľ poznamenal, že veľkým projektom bola výmena hlavných svetlíkov vo vstupnej budove plavárne. Doplnil, že pomohlo aj dokončenie novej podlahy pri bazénoch. Zdôraznil, že služby ponúka aj posilňovňa v rozšírených otváracích hodinách od 6.00 do 20.00 h. Okrem plavárne majú ľudia vo Veľkom Krtíši počas zimy k dispozícii aj verejné korčuľovanie na zimnom štadióne. Jeho prevádzka potrvá približne do polovice marca.



V lete môžu záujemcovia využívať kúpalisko Krtko. Vlaňajšia návštevnosť prekročila hranicu 20.000 rekreantov. Sezónu otvorili 15. júna a trvala do 8. septembra. Pre extrémne horúčavy, keď sa teploty v júli vyšplhali nad 30 stupňov Celzia, nechávali areál otvorený do 20.30 h.