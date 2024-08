Plavby na Oravskej priehrade poskytujú aj napriek nízkemu stavu vody

Námestovo 26. augusta (TASR) - Vyhliadkové plavby po Oravskej priehrade a prehliadka Slanického ostrova umenia je v súčasnosti bez obmedzenia, a to aj napriek nízkej hladine vody. Loď Oravskej galérie premáva v obvyklom režime. TASR o tom v pondelok informovali z marketingu Oravskej galérie.



"Napriek tomu, že sa v súčasnosti pracuje na údržbe priehradného múru na Oravskej priehrade, a z tohto dôvodu je nízky stav vodnej hladiny, loď OG Slanica je pripravená poskytovať svoje služby návštevníkom tejto časti Oravy," ubezpečili z galérie.



V zvyčajnom režime, ktorého podrobnosti sú k dispozícii na stránkach galérie, môžu turisti navštíviť expozície ľudového umenia a budovania priehrady. Tiež aktuálnu inštaláciu Juraja Poliaka Lexicon slavicum, ktorá sa do 1. septembra nachádza na ostrove umenia.



S postupným znižovaním hladiny vody v nádrži začal Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začiatkom augusta. Z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti vyplýva, že hladina je aktuálne nižšie približne o dva metre v porovnaní s bežným rokom (ak nie je suchý rok, pozn. TASR), čo podľa vodohospodárov dáva priestor na užitie si leta na Orave aj v súčasnosti.



So sezónou pri priehrade sú však viacerí tamojší podnikatelia nespokojní, hovoria o poklese návštevnosti. "Práce, ktoré je potrebné vykonať aj pod hladinou pomocou potápačov, si vyžadujú stabilné počasie a stav hladiny, čo vzhľadom na jarné a jesenné dažde nie je možné vykonať. O zime nehovoriac. Súčasne musí byť pri rekonštrukcii zachovaná jej prioritná úloha, a to zabezpečiť územie pred povodňami," vysvetlili vodohospodári s tým, že s opätovným napúšťaním začnú opäť v septembri.



Rekonštrukciu Oravskej priehrady robí SVP po 70 rokoch jej fungovania a bude to stáť 225.000 eur.