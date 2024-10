V ruinách hradu PLAVEČ narástol počet zimujúcich NETOPIEROV

Plaveč 20. októbra (TASR) - Zrúcaniny hradu Plaveč, týčiace sa nad riekou Poprad neďaleko Starej Ľubovne, sú okrem vyhliadkového miesta aj domovom niektorých druhov netopierov, ktoré tam v spánku prečkajú obdobie zimy. Správa Pieninského národného parku (PIENAP) uviedla, že ich počet na tomto mieste stúpol a žiada preto návštevníkov, aby ich svojou prítomnosťou nerušili.



"Pamätáme si na tomto mieste veľmi nízke počty zimujúcich netopierov v predchádzajúcich rokoch. Maximálny počet bol šesť jedincov druhu podkovár malý. Tento týždeň sme tam však napočítali až 17 podkovárov malých, teda vysoko nad doterajším priemerom," uviedla Správa PIENAP-u.



V tejto súvislosti žiada návštevníkov, aby tieto vzácne živočíchy nevyrušovali, aby tak nerušene mohli prežiť zimu. Vyzýva, aby sa ich nedotýkali, ani sa k nim nepribližovali so svietidlami, ktoré vyžarujú teplo. Nemali by tiež do vnútorných priestorov hradu hádzať petardy či používať fakle a rozkladať oheň.



Správa PIENAP-u upozorňuje, že netopiere sú unikátne živočíchy, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v našej prírode. Predstavujú ekologicky prospešného živočícha. "Človek im však ničí ich prirodzené prostredie a mal by im preto vytvárať nové možnosti na život všade tam, kde je to možné," uvádzajú ochranári.



Plavečský hrad bol postavený koncom 13. storočia. Z pôvodnej stavby sa zachovali iba zvyšky vysokých múrov obytného krídla a obrannej delovej bašty na severnej strane bývalého hradného areálu. Od roku 2014 prebieha na hrade postupná obnova.