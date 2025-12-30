< sekcia Regióny
Plavecká 24-hodinovka v Banskej Bystrici prekonala rekord
Autor TASR
Banská Bystrica 30. decembra (TASR) - Tohtoročná Banskobystrická plavecká 24-hodinovka prekonala návštevnícky rekord z roku 2024. Na plaváreň v Banskej Bystrici zavítalo od pondelka (29. 12.) od 12.00 h do utorňajšieho poludnia 3222 ľudí, tradičných 100 metrov zaplávalo 2369 návštevníkov. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Vlaňajší návštevnícky rekordy sa v rámci aktuálneho ročníka Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovky podarilo prekonať len tesne, a to o desať návštevníkov. V porovnaní s rokom 2024 bol však väčší záujem o účasť na samotnom plávaní 100-metrovej vzdialenosti s meraním času, ktoré absolvovalo o 70 plavcov viac ako pred rokom.
„Najstarší plavec mal 91 rokov, najstaršia plavkyňa 88 rokov. Najrýchlejším plavcom na 100 metrov bol 20-ročný Šimon Paulíny s časom 0:58,10. Najrýchlejšia plavkyňa bola aj tento rok 15-ročná Bratislavčanka Sophia Jaďuďová s časom 1:03,51,“ priblížila radnica s tým, že na podujatí sa zúčastnili aj návštevníci z Čiech, Francúzska, Brazílie, Rakúska, Ukrajiny, Švajčiarska, Talianska, Nemecka, Veľkej Británie, Kanady, Belgicka a Írska.
Tohtoročnú plaveckú 24-hodinovku otváral aj Banskobystričan Matej Majling, ktorý je držiteľom viacerých slovenských rekordov v bazénových disciplínach freedivingu. Svojich 100 metrov zaplával ako prvý účastník v histórii podujatia pod vodou na jeden nádych. Na podujatí sa zúčastnil aj ultrabežec Filip Guzma, ktorý počas noci odplával plavecký polmaratón.
História Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovky siaha do roku 1994, pôvodne išlo o akciu so zameraním na športový a pretekársky výkon. V roku 1997 sa podujatie otvorilo aj pre amatérskych plavcov a širokú verejnosť.
