Plaveckú jaskyňu v utorok 30. decembra sprístupnia verejnosti
Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - V utorok 30. decembra sprístupnia pre verejnosť Plaveckú jaskyňu v Plaveckom Podhradí (okres Malacky). Informuje o tom občianske združenie (OZ) Jaskyniari Plavecké Podhradie na sociálnej sieti.
Jaskyňa bude prístupná od 9.00 h, kedy sa uskutoční prvý vstup, približne do 15.00 h. „Prístupné bude len prízemie jaskyne,“ informujú jaskyniari. Obmedzenie súvisí so zimovaním netopierov, ktoré sa usadili v jaskynných chodbách.
Okrem samotnej jaskyne bude otvorená aj expozícia v Plaveckom Podhradí venovaná jaskyniarstvu a prírode Malých Karpát.
História Plaveckej jaskyne, ktorá sa nachádza pod Plaveckým hradom, siaha do roku 1790, keď sa v súvislosti s objavom spomína neznámy pastier. Je druhou najteplejšou jaskyňou na Slovensku, kde sa teplota pohybuje okolo 11 až 12 stupňov Celzia, a je to zároveň hypogénna jaskyňa, teda jaskyňa formovaná nie zhora, ale zdola výstupnými minerálnymi prameňmi, obohatenými o CO2.
Jaskyňa nie je bežne otvorená pre verejnosť, no jaskyniari z Plaveckého Podhradia, ktorí sa o ňu starajú, organizujú prehliadky a dni otvorených dverí.
