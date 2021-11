Plavecký bazén v Poprade sa po 40 rokoch dočká obnovy

Poprad 16. novembra (TASR) – Plavecký bazén v popradskom akvaparku sa po 40 rokoch dočká obnovy. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Akvapark Poprad, s. r. o., Richard Pichonský. "Na Slovensku je veľmi málo 50-metrových bazénov. Plavci v súčasnosti potrebujú úplne iné zázemie ako kedysi a dôstojné podmienky nielen na trénovanie, ale aj na preteky," skonštatoval.



Popradský bazén minimálne dvakrát do roka hostí veľké plavecké preteky s medzinárodnou účasťou. Aj na základe dlhoročnej spolupráce so Slovenskou plaveckou federáciou sa na obnovu športoviska rozhodli požiadať o grant z Fondu na podporu športu. Celkové náklady sú na úrovni 2,3 milióna eur, príspevok z fondu je vo výške 1,162 milióna eur a zvyšok doplatí popradský akvapark z vlastných zdrojov.



"Celý bazén bude nerezový, s úplne novou technológiou a novým zázemím s predprípravou na preteky, vrátane časomiery a profesionálnych skokanských mostíkov. V bazéne bude osem plnohodnotných plaveckých dráh, plus dva užšie pruhy po stranách. Zároveň sa bude dať predeliť pohyblivou stenou na dva 25-metrové bazény. Vytvoríme tak viac dráh na plávanie aj pre verejnosť, ktorej to tak trochu za tie roky dlžíme," priblížil Pichonský. Záujem o plávanie je zo strany Popradčanov podľa neho stále veľmi veľký.



S modernizáciou bazéna i jeho okolia chcú začať ešte tento mesiac a práce by mali byť ukončené na jar, resp. v lete 2022. Okrem plávania chcú do Popradu po rekonštrukcii bazéna pritiahnuť aj ďalšie vodné športy ako napr. synchronizované plávanie. "Plaveckej federácii sme sa zaviazali poskytovať tento bazén práve preto, aby mohla organizovať aj dôstojné medzinárodné podujatia. Pevne verím, že už na budúci rok budeme nejaké významné preteky hostiť," dodal Pichonský.