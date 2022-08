Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom: Prišlo najviac ľudí od roku 2006

Žiar nad Hronom 23. augusta (TASR) – Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom navštívilo počas aktuálnej letnej sezóny najviac ľudí od roku 2006. Mimoriadnej návštevnosti priali najmä vysoké teploty bez výraznejších výkyvov počasia. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informuje samospráva.



Žiarske plážové kúpalisko navštívilo od začiatku letnej sezóny v polovici júna takmer 30.000 ľudí. Rekordy návštevnosti padali najmä počas prvých týždňov jeho fungovania. Minulý rok na kúpalisko zavítalo viac ako 27.000 ľudí, v roku 2020 takmer 23.000 a v roku 2019 jeho služby využilo vyše 24.400 návštevníkov.



"Najvyššia návštevnosť v júni bola v nedeľu 26. júna, keď prišlo 1270 ľudí. V júli to bolo vo štvrtok 21. júla, keď prišlo až 1626 ľudí. V ďalšom mesiaci to bolo v piatok 5. augusta, a to 1208 ľudí," priblížil zástupca riaditeľa technických služieb Peter Jagoš.



Mimoriadnej sezóne z pohľadu návštevnosti priali najmä vysoké teploty bez výraznejších výkyvov počasia. Voda na kúpalisku v Žiari nad Hronom nie je vyhrievaná a jeho návštevnosť preto vo veľkej miere závisí práve od počasia. Kúpalisko bolo tento rok v júni zatvorené iba raz, v júli päťkrát a následne až 20. augusta.



Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom pozostáva z detského, veľkého plaveckého a veľkého neplaveckého bazéna, bazénové plochy majú celkovú kapacitu viac ako 1100 návštevníkov. Súčasťou areálu je tiež 43 metrov dlhý tobogan. Prevádzka kúpaliska je momentálne naplánovaná do konca augusta.