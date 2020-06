Plážové kúpaliská v B. Bystrici a Podbrezovej sú bezpečné

Banská Bystrica 23. júna (TASR) – V okresoch Banská Bystrica a Brezno, ktoré spadajú do územnej pôsobnosti banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), bolo v uplynulej letnej turistickej sezóne osem sezónnych rekreačných zariadení, kde na kúpanie využívali 18 bazénov. Tohtoročné otvorenie umelých alebo prírodných kúpalísk komplikuje prevádzkovateľom splnenie prísnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu výskytu nového koronavírusu. Musia byť pod kontrolou pred spustením i počas prevádzky.



"V súčasnej sezóne požiadalo o uvedenie priestorov časti kúpaliska do prevádzky plážové v Banskej Bystrici a súčasne požiadalo o odbery vzoriek vody z bazénov a ich laboratórne vyšetrenie. RÚVZ vydal súhlasné rozhodnutie," konštatovala v utorok vedúca oddelenia životného prostredia a zdravia RÚVZ Pavlína Bartová.



Ide o starý aj nový plavecký bazén, detský, baby bazén, atypický so štvoršmýkačkou a toboganom, jazero v časti využívanej na kúpanie, dve viacúčelové ihriská s umelým trávnatým povrchom, miestnosti prvej pomoci a trávnaté plochy. Plážovému kúpalisku schválili prevádzkový poriadok.



Podľa Bartovej o uvedenie kúpaliska do prevádzky požiadal i prevádzkovateľ letného kúpaliska v Podbrezovej - ŠK Železiarne Podbrezová. Má dva bazény, voda v nej je vhodná na kúpanie, a preto po vykonaní štátneho zdravotného dozoru, posúdení predložených podkladov a pripravenosti RÚVZ takisto vydal súhlasné rozhodnutie. Ostatní prevádzkovatelia ich zatiaľ nekontaktovali.