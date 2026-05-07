Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici čaká poslanecká obhliadka
Autor TASR
Banská Bystrica 7. mája (TASR) - Mesto Banská Bystrica pokračuje v systematickej kontrole plážového kúpaliska, ktoré je dlhodobo v rukách nájomcu. Pre vedenie mesta je nájomná zmluva, ktorú uzatvorili ešte jeho predchodcovia v roku 2007 nevýhodná, ale bez dohody oboch zmluvných strán ju nie je možné ukončiť. Aj napriek tomu, cieľom samosprávy je zvyšovať kvalitu, bezpečnosť a celoročnú dostupnosť kúpaliska pre verejnosť. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Prostredníctvom pracovnej skupiny, v spolupráci s petičným výborom a predsedami poslaneckých klubov, samospráva dohliada na plnenie zmluvných povinností nájomcu a zároveň presadzuje realizáciu opatrení vedúcich k celkovému zlepšeniu stavu tohto verejného priestoru. V piatok 15. mája sa uskutoční prvá tohtoročná komplexná obhliadka kúpaliska pred spustením letnej sezóny, a to za účasti všetkých zainteresovaných strán. Prioritou mesta naďalej zostáva bezpečné, kvalitné a dôstojné fungovanie plážového kúpaliska v súlade s očakávaniami verejnosti,“ vysvetlila Marhefková.
Vďaka opakovaným kontrolám plážového kúpaliska i pripomienkam zo strany verejnosti prešiel vlani areál zmenami. Išlo najmä o úpravu sociálnych zariadení, okolia bazénov a oddychových plôch, nové atrakcie či gastro služby. Počas sezóny kontrolné orgány nezaznamenali žiadne závažné nedostatky. Mesto stále spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane Inšpektorátu práce a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré vykonávajú nezávislé kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných štandardov.
„Otvorenie kúpaliska je podľa nájomcu predbežne stanovené na 1. júna, pričom kľúčová obhliadka 15. mája ukáže, do akej miery je areál pripravený na letnú sezónu. Zároveň budeme preverovať, či boli odstránené všetky nedostatky identifikované po poslednej kontrole ako aj nové podnety, ktoré sme medzičasom dostali,“ zdôraznil vedúci oddelenia evidencie a správy majetku mesta Lukáš Jelínek.
Podľa nájomcu sa v súčasnosti v areáli plážového kúpaliska realizujú technické a údržbové práce, vrátane prípravy bazénových technológií, údržby relaxačných bazénov, čistenia a napúšťania jazera, opráv zariadení či úprav oddychových zón. Plánuje zachovať ceny vstupného na úrovni predchádzajúcej sezóny vrátane rezidenčných a rodinných zliav.
Pravidelné kontroly plážového kúpaliska bude radnica organizovať počas celej letnej sezóny.
