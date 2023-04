Plážové kúpalisko v Bojniciach chce mesto postupne zrekonštruovať

Bojnice 7. apríla (TASR) - Verejnosť sa na Plážovom kúpalisku v Bojniciach ani v tomto roku neokúpe. Mesto má záujem priestor zrekonštruovať, obnovu chce rozdeliť na viacero častí. Prvou by mala byť revitalizácia prírodnej plochy. Žiadať na to bude mimorozpočtové zdroje.



Mesto s plážovým kúpaliskom do budúcna počíta, je to nutná služba, ktorú chce zabezpečovať nielen pre obyvateľov Bojníc, skonštatovala viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová. "Ide aktuálne o dosť ťažkú tému, vzhľadom na to, že plážové kúpalisko nie je v dobrom stave a nie je ani v stave na kúpanie," spomenula Kováčová Píšová.



Samospráva o stave kúpaliska a jeho obnove podľa nej viackrát rokovala, rovnako dala vypracovať štúdiu kúpaliska. "Musím však povedať, že aktuálne, najrýchlejšie a finančne najdostupnejšie riešenie je, že by sme najskôr riešili ako prvú etapu v podobe revitalizácie prírodnej plochy. Následne, neskôr druhú etapu, ktorá by zahŕňala obnovu bazénov, revitalizáciu zadnej časti kúpaliska," priblížila.



Realizáciu prvej etapy obnovy kúpaliska mesto v tomto roku podľa jeho viceprimátorky nestihne. "Plážové kúpalisko nie je teda investíciou, ktorú budeme aktuálne realizovať aj kvôli tomu, že čakáme, ako dopadne schválenie projektov zaradených do tzv. udržateľného mestského rozvoja, kam sme práve zaradili revitalizáciu prírodnej plochy," ozrejmila Kováčová Píšová. Ak by sa mestu podľa nej podarilo získať na projekt financie, s investíciou začne i skôr.



Možnosť okúpať sa na plážovom kúpalisku nemala verejnosť ani minulý rok, využiť ho mohli návštevníci len na opaľovanie sa. Zabezpečiť rekonštrukciu areálu chcela samospráva už niekoľko rokov, k realizácii však nakoniec neprišlo.