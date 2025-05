Plážové kúpalisko v Žiari opäť prenajmú súkromnej spoločnosti

Žiar nad Hronom 4. mája (TASR) - Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom sa aj v tomto roku rozhodla tamojšia samospráva prenajať. Mestské zastupiteľstvo na svojom aprílovom rokovaní udelilo súhlas mestským technickým službám (TS) dať areál kúpaliska do podnájmu súkromnej spoločnosti od 1. júna do 31. augusta za sumu 20.000 eur.



O chod kúpaliska počas letnej sezóny sa tak bude aj tento rok starať spoločnosť BM Group SVK z Hliníka nad Hronom. Primátor Peter Antal v tejto súvislosti uviedol, že prenájom kúpaliska vidí ako dobré riešenie. „Nehrozí riziko, že pri zlom počasí budeme dofinancovávať kúpalisko, ako to aj bývalo,“ poznamenal s tým, že bolo len málo rokov, keď nešla prevádzka kúpaliska do straty.



Navyše, minuloročné ohlasy na prevádzkovanie kúpaliska boli podľa jeho slov zo strany verejnosti pozitívne. „Ja som veľmi pozorne sledoval reakcie ľudí na prevádzku kúpaliska a myslím si, že boli z 90 percent pozitívne. Priniesli tam nejaké nové veci, skutočne si myslím, že to malo význam pre návštevníkov, bola to vyššia úroveň poskytovania služby," dodal Antal.



Riaditeľ mestských TS Igor Rozenberg priblížil, že vďaka prenájmu kúpaliska budú môcť aj tento rok nechať počas letných mesiacov otvorenú pre verejnosť aj mestskú plaváreň. Kúpalisko prenajmú podľa jeho slov za obdobných podmienok ako vlani s výnimkou jednej veci, a to samotnej prípravy areálu pred otvorením.



„Tentoraz sme k sume za prenájom, ktorá vyšla zo znaleckého posudku na dané obdobie, pridali to, že všetky náklady súvisiace s prípravou plážového kúpaliska si bude znášať podnájomca,“ uviedol Rozenberg. Prostriedky, ktoré mestská spoločnosť prenájmom získa, chce použiť na ďalšie zveľadenie areálu.