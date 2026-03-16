Plenárne zasadnutie KBS v Čičmanoch je aj modlitbovým zhromaždením
Biskupi na konferencii zhodnotia aktuálnu situáciu v cirkvi a budú sa venovať reforme komisií a rád KBS v duchu apoštolskej konštitúcie Praedicate Evangelium.
Autor TASR
Čičmany 16. marca (TASR) - Viacerým pastoračným, liturgickým a organizačným témam sa bude venovať 113. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa v pondelok a utorok (17. 3.) koná v Dome svätého Bystríka v Čičmanoch. Tlačová kancelária (TK) KBS na webovej stránke informovala, že plenárne zasadnutie je zároveň modlitbovým zhromaždením.
„V rámci neho sú naplánované aj spoločné slávenia svätých omší a následné duchovné cvičenia, ktoré do piatka 20. marca povedie páter František Sočufka. V tento deň biskupi pozývajú všetkých ľudí k pokániu a modlitbe za pokoj vo svete, najmä v oblastiach postihnutých vojnou,“ uviedla TK KBS s dôvetkom, že výzva je reakciou na apel pápeža Leva XIV.
Biskupi na konferencii zhodnotia aktuálnu situáciu v cirkvi a budú sa venovať reforme komisií a rád KBS v duchu apoštolskej konštitúcie Praedicate Evangelium. „V programe zaznie správa Komisie pre ochranu maloletých v cirkvi, v mediálnej oblasti biskupi prerokujú návrh mediálnych projektov. Vypočujú si informácie o prebiehajúcej súťaži na novú vizuálnu identitu KBS, o pripravovanej webovej stránke katolíckej cirkvi, o realizačnej fáze synody a príprave Národného stretnutia mládeže P26,“ priblížila TK KBS.
Doplnila, že na zasadnutí sa ako stáli hostia zúčastnia aj predstavení Konferencie vyšších rehoľných predstavených Slovenska Miroslav Kulich a Renáta Jamborová. Po pracovnom a duchovnom programe v Čičmanoch sa biskupi presunú do Bratislavy, kde sa v sobotu 21. marca zúčastnia v katedrálnom Chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža na intronizácii vladyku Milana Lacha.
