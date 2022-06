Plešivec na rekonštrukciu kultúrneho domu získal vyše 530.000 eur

Plešivec 3. júna (TASR) – Obec Plešivec v okrese Rožňava získala na rekonštrukciu kultúrneho domu od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry dotáciu vo výške viac ako 530.000 eur. Vďaka projektu tak budú môcť budovu na kultúrne účely využívať celoročne. Pre TASR to uviedla starostka obce Iveta Šušánová.



Rekonštrukcia kultúrneho domu je zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy, samospráva tak docieli aj úsporu výdavkov na energie. "Budeme zatepľovať strechu, fasádu, vymieňať okná. Rekonštruovať sa bude aj kúrenie. V rámci prác, ktoré chceme financovať z vlastných zdrojov, plánujeme zrekonštruovať aj kuchyňu kultúrneho domu," priblížila starostka.



Kultúrny dom v Plešivci bol postavený v 90. rokoch minulého storočia a od tej doby nebol rekonštruovaný. Keďže budova nie je zateplená, obec ju využíva len počas teplejších mesiacov. "Aj knižnicu sme museli premiestniť do inej budovy, lebo tam nevieme fungovať v zimnom období. Po rekonštrukcii tam premiestnime celú kultúru," dodala Šušánová.



Celkový rozpočet projektu rekonštrukcie kultúrneho domu podľa starostky predstavuje približne 614.000 eur. Samospráva už má vysúťaženého aj dodávateľa prác, tie by mali trvať 11 mesiacov.