Plešivec chce rekonštruovať námestie, pribudnúť majú zastávky

Plešivec 25. októbra (TASR) - Obec Plešivec v okrese Rožňava pripravuje projekt rekonštrukcie námestia. V centre obce chce postaviť nové autobusové zastávky, trhový stánok i prístrešok pre bicykle. Samospráva už na projekt získala vyše 145.000 eur, uchádzať sa chce ešte o ďalšie financie. Pre TASR to za obecný úrad uviedla Miriama Baka.



Samospráva chce rekonštrukciou námestia prispieť k zatraktívneniu obce a zvýšeniu kvality služieb pre občanov, ale tiež zlepšiť dostupnosť občianskej infraštruktúry a zvýšiť bezpečnosť v centre obce. "Realizácia projektu ovplyvní aj rast pridanej hodnoty obce, nakoľko sa revitalizáciou námestia stane obec atraktívnejšou a zaujímavejšou nielen z pohľadu jej obyvateľov, ale rovnako aj v oblasti cestovného ruchu," skonštatovala Baka.



Obec v rámci revitalizácie námestia počíta s riešením šiestich stavebných objektov. Pribudnúť by mali dva nové autobusové prístrešky s doplnkovou infraštruktúrou, prístrešok pre uschovanie bicyklov či prístrešok pre triedenie komunálneho odpadu. Práce majú zahŕňať aj rekonštrukciu spevnených plôch, sadové úpravy zelene či výstavbu nového trhového stánku.



"Námestie s trhoviskom je v súčasnosti zastarané s nevyhovujúcimi spevnenými plochami a s pôvodnými kovovými trhovými stánkami so strieškou. Stavebnými úpravami dôjde k novému usporiadaniu plochy námestia, trhoviska a objektov a zároveň dôjde k logickému prepojeniu chodníkov so zabezpečením bezbariérového prístupu," dodala pracovníčka obecného úradu.



Samospráva na rekonštrukciu námestia získala v rámci výzvy zameranej na podporu najmenej rozvinutých okresov regionálny príspevok vo výške viac ako 145.000 eur. V súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, s realizáciou projektu by chcela začať na jar budúceho roka. Náklady na realizáciu projektu budú podľa obce vyššie, uchádzať sa chce preto ešte o dodatočné finančné zdroje, prípadne bude práce spolufinancovať z vlastného rozpočtu.