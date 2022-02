Plešivec vlani postavil 36 bytov, potreboval by však aj ďalšie

Plešivec 25. februára (TASR) – Obec Plešivec v okrese Rožňava v minulom roku dokončila projekt výstavby 36 nájomných bytov za približne 1,6 milióna eur, ktorý financovala z dotácie a z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania. Ako pre TASR uviedla starostka obce Iveta Šušánová, v Plešivci by však bolo potrebné doriešiť aj ponuku nízkoštandardného bývania.



Samospráva uzavrela zmluvy s uchádzačmi o nájomné bývanie vlani v decembri, so zaplnením nových nájomných bytov problémy nemala. „Všetky byty máme obsadené a ešte stále máme záujemcov na poradovníku, ktorých sme neuspokojili,“ priblížila Šušánová s tým, že bez prideleného bytu ostalo približne 15 žiadateľov. Okrem 36 nových spravuje obec aj 18 nájomných bytov, ktorých výstavbu dokončila ešte v roku 2014.



"Hlavne by sme však potrebovali vyriešiť nízkoštandardné byty, tam sme také šťastie nemali. Žiadosť sme podávali, ale bola zamietnutá, takže hľadáme ďalšie možnosti,“ dodala starostka. Pre projekt prestupného bývania samospráva v minulosti urobila zmenu územného plánu, pripravila projektovú dokumentáciu a zakúpila i pozemok.



Podľa starostky je potreba nízkoštandardného bývania v Plešivci vysoká, v nevyhovujúcich životných podmienkach žije v obci a jej bezprostrednej blízkosti približne 30 rodín.