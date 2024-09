Plesník: Kotolňu v trenčianskej nemocnici opravili v súlade so zmluvou

Trenčín 25. septembra (TASR) - Rekonštrukciu a modernizáciu kotolne a rozvodov tepla vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín vykonali v súlade s koncesnou zmluvou, ktorá je platná a neexistujú dôvody na jej spochybnenie. Vyplýva to z výsledkov auditu, ktoré v stredu na brífingu prezentoval riaditeľ nemocnice Michal Plesník.



Plesník reagoval na výhrady Lekárskeho odborového združenia, ktoré vedeniu nemocnice vyčítalo rekonštrukciu kotolne a potrubia, rovnako ako výskyt legionely v teplej vode v nemocnici.



Podľa riaditeľa FN Trenčín vzorky z regionálneho úradu verejného zdravotníctva preukázali, že voda v nemocnici je vhodná na pitie aj sprchovanie. Legionely sa podľa jeho slov vyskytujú takmer v každom vodovodnom potrubí a vo FN Trenčín sú ich množstvá hlboko pod akceptovateľným limitom.



"Nie je pravda, že v rámci koncesnej zmluvy mali byť vymenené všetky rozvody, to znamená aj všetky rozvody v budovách. Koncesná ani projektová dokumentácia o ničom takom nehovorili. Cieľom koncesie malo byť dosiahnutie úspor spotreby plynu. Audítorská spoločnosť deklarovala, že spotreba niekoľkonásobne klesla," doplnil Plesník s tým, že úspora predstavovala takmer 39 percent.



Bývalé vedenie nemocnice podľa neho napriek riadnemu odovzdaniu diela (rekonštrukcia kotolne a rozvodov) prestalo v auguste 2021 uhrádzať faktúry.



"Koncesionár včas a v danom rozsahu odovzdal dielo FN Trenčín, ktorá ho nijakým spôsobom nerozporovala. Takýto postoj (neplatenie faktúr) bol v rozpore s platnými účtovnými pravidlami a nemocnici hrozí pokuta až do výšky jeden milión eur," doplnil Plesník.



Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Michala Štofka sa téma rekonštrukcie kotolne a rozvodov v trenčianskej nemocnici otvárala príliš často a chcú dať definitívne odpovede na všetky otázky.



"FN Trenčín si dala urobiť audit na hospodárnosť všetkých procesov, ktoré v nemocnici prebiehajú. Jeho súčasťou bol aj audit koncesnej zmluvy s dodávateľom tepla a modernizácie všetkých rozvodov. Nekomunikovali sme to skôr, pretože tento audit nebol hotový," zdôraznil Štofko.