Plesovú sezónu otvorí 8. ročník Bálu Žiarčanov

Žiar nad Hronom 6. januára (TASR) - Tohtoročnú plesovú sezónu otvoria už v najbližších dňoch v Žiari nad Hronom. Bál Žiarčanov, jeden z najväčších plesov v regióne, vstupuje tento rok do svojho ôsmeho ročníka. Ako informovala Petra Demková z Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom, ktoré podujatie organizuje, uskutoční sa v piatok (10. 1.).



Moderátorom večera bude herec Vladimír Kobielsky, hostia sa môžu tešiť na tanečné vystúpenie Tanečno-športového klubu Stella, ale aj na spevácko-tanečnú šou Diamond Divas. Do tanca zahrá skupina Galaktici a D.J. Majco.



O týždeň na to, v piatok 17. januára, sa v plesových róbach stretnú žiarski seniori, aby si zatancovali na 19. ročníku Plesu seniorov. Konať sa bude rovnako ako Bál Žiarčanov v hlavnej sále MsKC.



Plesať sa bude aj v Žarnovici. V piatok 17. januára sa uskutoční v poradí druhý Novoročný ples. Organizátori, ktorými sú Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a mesto, sľubujú bohatý program.