Pliešovce majú štyroch lekárov, ďalší zatiaľ podľa starostu neprídu

Pliešovce 5. apríla (TASR) - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce v okrese Zvolen má v súčasnosti štyroch lekárov, ďalší zatiaľ neprídu. TASR to povedal starosta Štefan Sýkora s tým, že základná starostlivosť pre občanov je zabezpečená.



Dodal, že do zdravotníckeho strediska oslovovali ďalších lekárov. V súčasnosti je však rád, že obec má všeobecného lekára pre dospelých, pediatra, gynekológa i zubára. Niektorí pracujú na skrátené úväzky, na niekoľko hodín týždenne. Samospráva získala na výstavbu centra príspevok z Ministerstva zdravotníctva SR. Budovu postavili v centre obce s nákladmi vo výške približne 808.000 eur. "Z toho stavebné práce stáli približne 647.000 eur, zvyšok tvorí nákup zariadenia do interiéru a zdravotnej techniky," priblížil starosta. K objektu prináleží aj parkovisko pre približne 20 vozidiel. Večer a počas víkendov môže slúžiť aj návštevníkom susedného kultúrneho domu.



Vybudovaním strediska sa zlepšila dostupnosť pre približne 2300 obyvateľov obce k zdravotnej starostlivosti, keďže doteraz boli lekári roztrúsení na niekoľkých miestach. Centrum je v prevádzke od júla 2022.