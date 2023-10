Pliešovce chcú za 2,5 milióna eur zmodernizovať školu

Pliešovce 30. októbra (TASR) - Najväčšou investíciou obce Pliešovce v okrese Zvolen v najbližších rokoch má byť rekonštrukcia a modernizácia základnej školy. Celkové výdavky vo výške takmer 2,5 milióna eur chce samospráva získať z eurofondov.



"Projekt je už podaný na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR," povedal TASR starosta Štefan Sýkora.



Škola postavená ešte začiatkom 60. rokov minulého storočia by mala mať novú elektroinštaláciu, zmodernizované počítačové učebne, zatepliť by sa mala jedáleň a telocvičňa by sa mala zmeniť na multifunkčnú voľnočasovú športovú halu.



Podľa Sýkoru do školy chodí aktuálne približne 230 detí, viaceré sú aj z okolitých obcí, ako Sása, Bzovská Lehôtka a Senohrad. Pri ustálenej demografii, keď sa počet obyvateľov 2300 za uplynulé roky príliš nemenil, by sa po modernizácii mohla škola stať príťažlivou aj pre žiakov zo širšieho okolia.



Obec tento rok v oblasti investícií zrealizovala obnovu asfaltových povrchov niektorých ciest a výstavbu chodníkov. Komunikácie sú vynovené na uliciach K rybníku a Družstevná a tiež v okolí vynoveného domu služieb. Samosprávu to vyšlo takmer na 114.000 eur, z čoho viac ako 60.000 eur získali ako nenávratný príspevok z eurofondov.