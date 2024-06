Plochu na štadióne v Prievidzi chcú obnoviť, radnica hľadá dodávateľa

Prievidza 22. júna (TASR) - Ľadovú plochu zimného štadióna v Prievidzi chce dať mesto zrekonštruovať. Radnica hľadá dodávateľa projektu cez verejnú súťaž. Informovala o tom hovorkyňa Prievidze Zuzana Krajčiová.



Zákazku radniční rozdelili na dve časti, technologickú a stavebnú. Prvá časť rieši rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia, konkrétne potrubných rozvodov v podlahe ľadovej plochy, v technologickom kanáli a rozvodov. Tie vedú do strojovne chladenia, bude potrebné napojiť ich na existujúcu technológiu. "Samotná technológia v strojovni chladenia bola predmetom rekonštrukcie v roku 2010," priblížila Krajčiová.



Druhá časť zákazky rieši novú skladbu podlahy ľadovej plochy a návrh mantinelov. "Existujúce podlahové vrstvy ľadovej plochy, ktoré obsahujú pôvodnú skladbu a potrubné rozvody, zostanú zachované. Projektová dokumentácia bude riešiť návrh skladby novej vrstvy podlahy ľadovej plochy, s ňou súvisiace nevyhnutné úpravy okolia a technologického kanála. Ten je v zlom technickom stave," vysvetlila hovorkyňa.



Predpokladanú hodnotu zákazky určí samospráva z doručených ponúk uchádzačov. Do úvahy bude brať ponúknutú cenu bez dane z pridanej hodnoty. Lehotu na predkladanie ponúk do verejnej súťaže stanovili do 26. júna, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu. Vybraný uchádzač vypracuje projekt do 80 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.



Hovorkyňa dodala, že na rekonštrukciu chce mesto získať zdroje z Fondu na podporu športu.