Plochu pred domom smútku v Žiari n. Hronom opravia
Práce sa začnú v utorok (26. 8.).
Autor TASR
Žiar nad Hronom 23. augusta (TASR) - V Žiari nad Hronom začnú v najbližších dňoch s opravou spevnenej plochy pred domom smútku na miestnom cintoríne. O začatí prác, asfaltovaní a oprave plochy informoval primátor Peter Antal.
Ako uviedol na sociálnej sieti, práce sa začnú v utorok (26. 8.) a podľa odhadov by mali potrvať približne štyri mesiace. Všetkých návštevníkov mestského cintorína v tejto súvislosti požiadal o trpezlivosť a pochopenie počas prebiehajúcich prác.
