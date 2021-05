Plošné testovanie pokračuje v mestách Trnavského kraja

Trnava 1. mája (TASR) – Plošné testovanie antigénovými testami pod gesciou samospráv prebieha počas soboty a nedele (2. 5.) v Trnavskom kraji vo všetkých okresných mestách okrem Trnavy, ktorá ohlásila ukončenie k poslednému aprílovému víkendu. Trnavčania majú k dispozícii iba mobilné odberové miesta (MOM) súkromných prevádzkovateľov. O priebehu testovania informujú samosprávy na svojich weboch.



V Piešťanoch je otvorených na sobotu šesť, v nedeľu štyri MOM vrátane MOM zriadeného mestom Piešťany v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Takmer všetky fungujú na základe predchádzajúceho objednania termínu.



V Hlohovci funguje šesť mestských odberových miest od 8.00 do 19.00 h, rezervačný systém je na štyroch z nich. MOM fungujú na troch miestach, v športovej hale bez potrebnej rezervácie na old.korona.gov.sk.



Mesto Galanta na víkend otvorilo dve odberové miesta, ktoré sú vyhradené len pre občanov s trvalým pobytom v meste. K tomu funguje ďalších šesť MOM v gescii štátu, päť z nich je napojených na rezervačný systém.



Mestské odberné miesta v Dunajskej Strede testujú iba v sobotu na tradičných šiestich miestach. Radnica dáva do pozornosti, že mesto bude opätovne organizovať testovanie až o dva týždne, teda 15. mája.



Na sobotu zredukovali plošné testovane na mestských odberových miestach aj v Senici, k dispozícii je šesť odberových miest. Čas do 12.00 h je vyhradený pre obyvateľov mesta, popoludní môžu prísť aj občania z okolia. K tomu sú otvorené aj dve MOM.



Mesto Skalica má k dispozícii pre záujemcov o antigénové testovanie dve vlastné MOM, jedno z nich na objednávkový systém. K tomu fungujú v meste ešte ďalšie dve MOM.