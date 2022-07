Pltníci sa s obcou nedohodli, vozia však turistov a obrátia sa na súd

Červený Kláštor 1. júla (TASR) – Pltníci z Prielomu Dunajca sa s obcou Lesnica stále nedohodli, aj napriek tomu však vozia turistov a obci platia poplatok desať eur za každý prechod cez prístupovú cestu pri Chate Pieniny. Chcú sa však v tejto súvislosti obrátiť na súd. TASR to potvrdil jeden z prevádzkovateľov plte Miroslav Laincz. Starosta Lesnice Ján Gondek naopak tvrdí, že už po prvých dňoch od zavedenia poplatku sa pozitívne prejavilo toto opatrenie a počet áut v území sa znížil.



"Viac-menej sme ustúpili, aby sme mohli jazdiť. Nemôžeme si dovoliť stáť príliš dlho, pretože si musíme udržať pltníkov, dať im prácu, aby neodišli pracovať inde a nemal by kto jazdiť," skonštatoval Laincz. Je súčasťou pltníckeho združenia, ktoré prevádzkuje asi 20 pltí. Odhadol, že náklady sa im pre spomínaný poplatok dvihli o 300 percent. "Doteraz sme platili paušálne urbariátu, teraz platíme za každý vstup," objasnil.



Pltníci tvrdia, že ide o vydieranie, samospráva reaguje, že chce regulovať dopravu, redukovať počet áut v území, a tiež chrániť životné prostredie. "Po troch rokoch príprav sa prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie, vedeli o tom už pred rokom a prvé trestné oznámenie bolo už na jeseň minulého roka. Vôbec ma neprekvapuje, že idú ďalej a znova sa chcú obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Sme na to pripravení," skonštatoval Gondek. Zároveň upozornil, že poplatok desať eur, ktorý obec zaviedla, je len štvrtina toho, čo platia pltníci na poľskej strane Dunajca. Tam je podľa neho poplatok za každého návštevníka, ktorého zvezú a príjmy idú na zveľadenie národného parku a turistickej infraštruktúry. "Jednoznačne po zavedení poplatku zavládol poriadok. Vrátili sme sa do čias spred 30 rokov, keď každý rešpektoval zákon a pltníci si vynášali plte ručne. Nie je taký prejazd áut a ani taký nápor na výstupisko pltí, ako bol predtým a je to lepšie aj pre bezpečnosť návštevníkov," zdôraznil starosta.



Snaha samosprávy je podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) legitímna, pretože je potrebné regulovať dopravu v území vrátane parkovania a je to zrejme aj dlhodobá požiadavka obyvateľov. "Na druhej strane si treba uvedomiť, že obec profituje z cestovného ruchu a práve preto by bolo potrebné riešiť to za účasti všetkých sociálno-ekonomických aktérov, teda aj za účasti tých ľudí, ktorí pôsobia v oblasti cestovného ruchu a teraz reálne trpia. To, čo obe strany potrebujú, je kompromis, ktorý nebude prehrou, ale pomôže samospráve a neublíži podnikateľom," skonštatoval hovorca ZMOS Michal Kaliňák.