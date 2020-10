Pltníci vozia turistov po rieke Orava už osemnásť rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na snímke je budova Oravského komposesorátu v obci Oravský Podzámok, 2. októbra 2020. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Na snímke kostol v obci Oravský Podzámok, 2. októbra 2020. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Na snímke Oravský hrad v obci Oravský Podzámok, 2. októbra 2020. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Na snímke Oravský hrad v obci Oravský Podzámok, 2. októbra 2020. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Oravský Podzámok 3. októbra (TASR) – Vyhliadková plavba plťou po rieke Orava je zážitkom, ktorý by nemal vynechať žiadny návštevník obce Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín. Z nástupnej stanice v Hornej Lehote sa turisti vydávajú na približne hodinovú plavbu nasýtenú históriou a výhľadmi na okolitú prírodu i Oravský hrad. Ročne tu pltníci prevezú tisíce ľudí.Plte na Orave fungujú už osemnásty rok. "" priblížil pre TASR pltník Matúš Ševčík.Pltníci majú počas plavby oblečené vyšívané košele, ľanové nohavice a na hlave goralský klobúk. Na každom plavidle sú dvaja, čo je oproti minulosti zmena, keďže pôvodne bol pltník len jeden. Aj samotná plť dnes vyzerá trochu inak ako kedysi. "" povedal Ševčík. Jazda plťou je podľa neho absolútne bezpečná a netreba sa jej obávať.Sezóna trvá od mája do októbra, cez letné prázdniny prevážajú pltníci turistov každý deň. Záujem podľa Ševčíka závisí aj od počasia. "" zhodnotil Ševčík.Obec Oravský Podzámok v okrese Dolný Kubín sa darí úspešne budovať aj vďaka eurofondom. Pre TASR to povedal tamojší starosta Jozef Záhora s tým, že zatiaľ im schválili väčšinu veľkých projektov, ktoré pripravovali. Pochváliť sa môžu napríklad revitalizáciou centra, námestia a parku." zhodnotil starosta.V obci urobili aj rekonštrukciu verejného osvetlenia a čističky. "" skonštatoval Záhora.Ďalším schváleným projektom je Centrum sociálnych služieb sv. Jozefa, ktoré chcú umiestniť v areáli bývalej materskej školy, postavenej v 80. rokoch a momentálne nevyužívanej. "" priblížil starosta s tým, že v centre bude pobytové zariadenie a denný stacionár.Obec má podaný projekt aj na doplnkovú infraštruktúru, získali tiež dotáciu na nabíjaciu stanicu pre elektromobily. "" dodal Záhora.Oravský hrad v obci Oravský Podzámok (okres Dolný Kubín) navštívilo v auguste toho roka rekordných 55.479 turistov. Podľa riaditeľky správcovského Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava Márie Jagnešákovej je to za posledných desať rokov suverénne najvyššia návštevnosť, ktorú múzeum dosiahlo vo všetkých svojich expozíciách." priblížila riaditeľka múzea.Návštevnosť expozícií múzea, medzi ktoré patrí aj Oravský hrad, tento rok ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Výraznú stratu zaznamenali vo všetkých expozíciách - hlavne v mesiacoch máj a jún, počas ktorých múzeu chýbali žiaci všetkých stupňov škôl, ale aj dôchodcovia." povedala Jagnešáková.Oravský hrad, ktorý postavili na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako "", je jednou z turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.